Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Gaziantep-Nizip yolunda meydana geldi. Nizip yönünde ilerleyen Hasan Aydın'ın kullandığı 78 ED 914 plakalı minibüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, takla attı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.G., Z.A., V.A., ve Z.D., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GAZİANTEP 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:46

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.