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Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

DHA

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Gaziantep-Nizip yolunda meydana geldi. Nizip yönünde ilerleyen Hasan Aydın'ın kullandığı 78 ED 914 plakalı minibüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, takla attı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.G., Z.A., V.A., ve Z.D., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GAZİANTEP

28 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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