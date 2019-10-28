Araçtan uyuşturucu çıktı, sürücü gözaltında

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Gaziantep’te durdurulan araçta yapılan aramada 7 kilo 262 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Takibe alınarak durdurulan araçta arama yapan ekipler, 7 kilo 262 gram esrar ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

GAZİANTEP 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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