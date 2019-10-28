İbn-i Sina Seyitler camii ibadete açıldı

Şahinbey Belediyesi ve hayırsever Taşdemir ailesi tarafından İbni Sina mahallesinde yaptırılan İbni Sina Seyitler camii ibadete açıldı.

Şahinbey Belediyesi ve hayırsever Taşdemir ailesi tarafından İbni Sina mahallesinde yaptırılan İbni Sina Seyitler camii düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılış töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Maddi ve Manevi kalkınmaya önem verdiklerinin altını çizdi.

“Maddi ve Manevi kalkınma önemli”

Maddi ve manevi kalkınmanın önemine değinen Tahmazoğlu, “Maddi ve manevi kalkınmayı birlikte gerçekleştirmek gerçekten çok önemlidir. Ben belediye başkanı olduğumda Şahinbey’in nüfusu 683 bin kişiydi, şuan 1 milyon 200 binden fazladır. 500 binden fazla artış var. 11 tane yeni mahalle kurduk. İbni Sina bunlardan bir tanesidir. Bu mahallemizde şuanda hızla yapılaşma var. Bizde Belediye olarak Şahinbey Bilim ve Sanat merkezini yaptık. Yanı başımızda sosyal tesis inşa ettik, 3 tane parkımız var. Mahallemizi hızla geliştirip, güzelleştiriyoruz. Tabi manevi kalkınmakta önemli, camimiz burada kuran kursumuz, taziye evimiz hemen yanı başında, ben camimizin temelini atan ve sonrada hakkın rahmetine kavuşan Seyid Ahmet Taşdemir amcamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu camiyle birlikte cami sayımız 76 oldu. 19 tane inşaatı devam eden camimiz var. Bunların bir kısmı belediyemiz bir kısmı da hayırseverlerimiz tarafından yapıldı” dedi.

“Yatırımlarımızla vatandaşın hayatını kolaylaştırıyoruz”

Yapılan yatırımların vatandaşın hayatını kolaylaştırdığını belirten Tahmazoğlu, “Bugüne kadar 190 tane sosyal tesis yaptık, hiç taziye evimiz yoktu şuan 280 tane taziye evimiz var. 610 tane park yaptık. Türkiye’nin en büyük parkını inşa ettik. Yatırımlarımızla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cami dualarla açıldı.

GAZİANTEP 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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