GGC Başkanı İbrahim Ay’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı GGC Başkanı İbrahim Ay: “Birlikte, aşamayacağımız hiçbir zorluk yok”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti(GGC) Başkanı İbrahim Ay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti(GGC) Başkanı İbrahim Ay, Cumhuriyet’e ve O’nun bütün değerlerine sıkıca sarılmış bir millet olarak, dün olduğu gibi, bugün de bütün zorlukların üstesinden gelebilecek güce sahip olduklarını belirterek, “Birlikte, aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur” ifadesini kullandı.

İbrahim Ay, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 96. Yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Türk milletinin İstiklal mücadelesinde birlik ve beraberlik içerisinde nasıl başarıya ulaştıysa, engelleri aşma yolunda, bugün de aynı azim ve kararlılıkla, bütün zorlukları aşabilecek inançta ve kuvvette olduğuna dikkat çekti.

Türk milletinin tarih boyunca üstün kahramanlıklar gösterdiğini ifade eden GGC Başkanı Ay, Cumhuriyeti’mizin kuruluşunun atılan adımlardan en önemlisi olduğuna işaret etti. Ay, “Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu imkanlar ve elde edilen başarı ve gelinen nokta, dünyanın örnek aldığı bir onur tablosudur. Bugünlere kolay gelinmediğini biliyoruz. Yaşanılan tüm badirelere rağmen, Yüce Türk milletinin birlikberaberliğinden ödün vermeden, ülkemizin daha da gelişmesi yolundaki yürüyüşümüz kararlı adımlarla devam etmektedir. Müreffeh bir Türkiye için bu başarımızın artarak devam edeceğine inancımız tamdır” dedi.

Ay “Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşlarını bir kez daha şükran ve rahmetle anıyor, Gazi şehrimiz başta olmak üzere yüce Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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