Kılıç’tan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı “Cumhuriyetimizin çevresinde kenetlenen bir milletiz”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuş büyük bir eserdir” dedi.

Kılıç, yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Türk Milleti'nin, Atatürk'ün çevresinde kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyetin kurulması, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir başarıdır. Kurtuluş Savaşı, Milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyet ise, yeniden dirilişin simgesidir. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanı ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konmuştur. Sahip olduğumuz vatan sevgisi ve özgürlük aşkı, dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için hiç düşünmeden canlarını feda edenlere, Cumhuriyetimizi kuranlara karşı sorumluluklarımız ve vefa borcumuz vardır. Bizler Şehit Kamil'in, Şahin Bey'in, Karayılan'ın ve daha nice kahraman ecdadın torunlarıyız. Ulu Önder Atatürk'e inanan, onun gösterdiği hedefe durmadan, yılmadan ve yorulmadan ilerleyen, Cumhuriyetimizin çevresinde kenetlenen bir milletiz. Bu duygu ve düşüncelerimle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları Vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün vatandaşlarımızın, geleceğimizi emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

GAZİANTEP 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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