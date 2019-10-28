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Cumhuriyetin 100’üncü yılında hedef: İlk 4

İHA

Cumhuriyetin 100’üncü yılında hedef: İlk 4

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 96’ıncı yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Cumhuriyet ve Cumhuriyet kazanımlarının yılmaz savunucusu olan Gaziantep Ticaret Odasının Başkanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin kazandığı eşsiz zaferlerin “Cumhuriyet” ile taçlandırıldığını belirterek şunları kaydettiler:
“Türk milleti tarihin her noktasında, her koşulda, her zorluğa rağmen dik durmanın yegane örneğidir. Dört bir yanından kuşatılan bu millet adeta küllerinden doğmuş ve destansı zaferler ile dünyanın karşısına dikilmiştir. Nihayetinde özgürlüğü, hürriyeti ve bağımsızlığı için kanıyla, canıyla mücadele eden milletimiz “Cumhuriyet”in ilanıyla beraber aydınlık geleceğe yeni bir sayfa açmıştır. Bizlere de Ata’mızdan, ecdatlarımızdan aldığımız bu eşsiz emaneti layıkıyla taşımak ve yüceltmek düşmektedir.
Ve bugün de yüz yıl önce Türk’e hainlerce planlar, oyunlar kuran emperyalist güçler boş durmamakta, milli birlik ve beraberliğimizi, mazlumların yanında, hainlerin, zalimlerin karşısında duran Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef almaktadır. Lakin unutulmamalıdır ki bu necip millet emperyalist çarklara çomak sokmayı çok iyi bilmektedir. Bunun en güzel örneğini görmek için fazla geriye gitmeye lüzum yoktur. Yüce Türk Devleti Barış Pınarı Harekatı ile tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir ki bölücü ve hain maşalar eliyle yürütülen haince planlar bozulmuştur. Biz, Gaziantep Ticaret Odası olarak devletimizin, milletimizin, kahraman Türk askerinin her daim yanında ve dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyet’in daha güçlü yarınları için, muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için canla başla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.”
Cumhuriyet’in 100’üncü yılına anlamlı bir hedefle yürüdüklerini de ekleyen GTO Başkanları, “Gazi şehrin gazi torunları olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olabilmesi için Gaziantep özelinde durmaksızın çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. 2023 yılında hedefimiz Gaziantep’i ülke ekonomisinde ilk dört ilden birisi yapabilmek Her zaman dile getiriyoruz Gaziantep’in büyümesi demek tüm Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesi demektir. Ata’mıza, ecdatlarımıza, kahraman şehit ve gazilerimize olan en önemli borcumuz sosyal ve ekonomik kalkınmaya öncülük etmektedir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Gaziantep Ticaret Odası Cumhuriyet değerlerine sımsıkı sarılarak projeleriyle, hayata geçirdiği fikirleri ve 121 yıllık köklü geçmişiyle “Cumhuriyet” emanetini layıkıyla taşıyacaktır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyor, üyelerimizin ve tüm milletimizin “Cumhuriyet Bayramı”nı en içten duygularımızla kutluyoruz” şeklinde konuştular.

GAZİANTEP

28 Ekim 2019 Pazartesi

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