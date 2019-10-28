Gaziantep Kolej Vakfı’nda 96. yıl coşkusu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümünde duygulu anlar yaşandı. Öğrenciler tarafından sahnelenen Cumhuriyet Oratoryosu ayakta alkışlanırken okul korusu tarafından seslendirilen Cumhuriyet ve Atatürk konulu şarkılara izleyiciler eşlik etti. GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy organizasyonu gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenleri kutlayarak “Cumhuriyet sizlere emanet” mesajını verdi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü tüm yurtta farklı etkinliklerle kutlanırken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 96. yıl törenine Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, yönetim ve mütevelli kurulu üyeleri Gamze Aşnük, Osman Kıratlı, Esin İncioğlu, Rıdvan Köksüzer, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, öğretmen ve idarecilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Törene Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı’nın konuşmasıyla başlandı.

Dağlı, Cumhuriyetin önemine değinerek, “Mustafa Kemal, Anadolu İnsanını düşmana karşı direnişe çağırmak için 19 Mayıs 1919 da Samsun’a özgürlüğe yelken açtı. Ve şehir şehir, dalga dalga halk uyanışa geçti.19 Mayıs 1919’da M. Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele Türk Milletinin inanç ve azmi sonucunda başarıyla sonuçlanmış, 29 Ekim 1923 tarihinde de Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Bu güzel devleti bizlere armağan eden Atalarımızın bizlerden tek isteği Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Bu önemli görev de gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak, bu ülkenin gerçek sahibi olan siz gençlere düşmektedir. Devlet yönetimini, kişilerin, ailelerin, bir zümrenin ya da sınıfın eline bırakmayan Cumhuriyet rejimi, 1923'ten beri ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturmuş, bireyi yurttaş konumuna yükseltmiştir. Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyetle. Atatürk ilke ve inkılaplarını ve Cumhuriyet değerlerini en iyi bizler biliriz. Vatan Sevgisini, Bayrak sevgisini en iyi biz biliriz. Yardımlaşmayı, sevgi ve saygıyı en iyi bizler biliriz. Ancak bilmek yetmez, öğretmek gerek öğretin çocuklara kardeşliği, Anlamak yetmez, anlatmak gerek, anlatın çocuklara atalarımızı, Sevmek yetmez, sevdirmek gerek sevdirin çocuklara vatan ve bayrağımızı, cumhuriyetimizi. Yaşamak yetmez, yaşatmak gerek mutluluğu, özgürlüğü, paylaşmayı. Türkiye Cumhuriyetini kurup bizlere armağan eden M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizi korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 96. yaşı kutlu olsun” dedi.

Cumhuriyetin 96. yılı kutlamaları duygulandırdı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmenleri Ceyda Devamlı ve Tuğba Boyunsuz rehberliğinde GKV Özel Liseleri öğrencileri Suden Çelik ve Ali Ayhan sunumunu üstlendiği kutlamalarda Kurtuluş Savaşı’nı anlatan belgeselin ardından öğrencilerden Sude Erdoğan ünlü şair Cemal Oğuz Öcal’ın eseri olan “Atatürk ve Cumhuriyet” adlı şiiri seslendirdi. Ozan Arhan Yıldırım ise hazırladığı “Gençlerin Gözünden Cumhuriyet” konulu kompozisyonu okudu. Kutlamalara GKV Özel Okulları Korosu tarafından Uyanış Marşı, Vatan Marşı ve 10. Yıl Marşı seslendirilerek devam edilirken öğrenciler tarafından hazırlanan cumhuriyet vals gösterisi büyük ilgi gördü.

GKV Özel Anaokulu öğrencilerinin zeybek ve vals gösterisinin ardından bu kez de GKV Özel Liseleri öğrencilerinden Doğukan Navdar, Coşkun Koçak, Deniz Körcük, Ege Atakan, Azra Eruslu ve Erkan Yıldırım sahne alarak vals gösterisi gerçekleştirildi. Cumhuriyet’in 96. Yılı Mesajları okundu. Okulun 10 Fen B sınıf öğrencileri ve Ada Uçkun ile Batuhan Özçil’in sahne aldığı 96. Yıl Cumhuriyet Oratoryosunun ardından öğrenciler ve davetleler tarafından onuncu yıl marşı hep bir ağızdan seslendirildi. Etkinliklerin sonunda öğrenciler günün anısına toplu fotoğraflar çektirmeyi ihmal etmedi. Cumhuriyet bayramı etkinliklerinin ay sonuna kadar devam edeceği de açıklandı.

GAZİANTEP 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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