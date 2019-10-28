Belediye Başkanı Doğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan: “Bağımsızlığımızın sembolü Cumhuriyet, milletimizin sahipliğinde ilelebet yaşayacaktır”

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan yayımladığı bir mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Ali Doğan’ın mesajında, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de "Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir" diyerek, ilan ettiği Cumhuriyet’in Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez değer olduğunu vurguladı.

“Bu miras, milletimizin sahipliğinde ilelebet yaşayacaktır”

Doğan Mesajında, “Cumhuriyetimizin ilanının 96. Yıl dönümünü büyük gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde bilmeliyiz ki, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer, Cumhuriyet’le taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olarak gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet rejimiyle beraber Türk Milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış; devletimiz, gelişen ve kalkınan bir “dünya devleti” olmanın kıvancına erişmiştir. Millet olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun içindir ki, Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümleri olan Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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