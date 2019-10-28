GKV’de Atatürk ve Cumhuriyet konulu resim sergisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Atatürk ve Cumhuriyet konulu resim sergisi açıldı.

GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy tarafından açılışı yapılan sergi sonrası Ersoy minik ressamları kutladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96.yıl dönümü etkinlikleri tüm yurtta devam ederken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da bir birinden farklı etkinliklerle kutlamalar devam ediyor. GKV Özel Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan Atatürk ve Cumhuriyet konulu resim sergisi açıldı. Açılış törenine GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, Genel Müdür İsmet Tiryaki’nin yanı sıra idareci ve öğretmenler katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Farklı Etkinliklerle Kutlanıyor

Cumhuriyetin kuruluşunun 96.yıl dönümünün çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, açılışı yapılan serginin etkinlikler kapsamında gerçekleştiğini ifade ederek, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96.yılını büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Kurumlarımız genelinde eğitim öğretim faaliyeti gösteren okullarımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında birçok faaliyet gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde anaokulu öğrencilerimizin gurur veren kortej yürüyüşü ve ardından salon gösterileri hepimizi gururlandırdı. Bu gün ortaokul öğrencilerimiz tarafından Atatürk ve Cumhuriyet konulu serginin açılışını yapıyoruz. Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Serpil Ertem’in rehberliğinde öğrencilerimiz tarafından yapılan sergimizin açılışını Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nüket Ersoy ve Celal Ersoy’un da katılımıyla gerçekleştirdik. Ekim ayı sonuna kadar bir birinden farklı etkinliklerle Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya devam edeceğiz. Emeği geçen bütün öğrenci, idareci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Sergi açılışının ardından GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy öğrencilerle uzun uzun sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler alırken eserleri öğrencilerle birlikte yakından inceledi.

GAZİANTEP 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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