Hayrullah Kubba'dan 29 Ekim mesajı

Medicalpark Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, 29 Ekim’in milli egemenlik ve milli bağımsızlık bakımından Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, mesajında "Cumhuriyetin 96. Yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Halkımızın düşman kuvvetlerine karşı omuz omuza , top yekun savaşması neticesinde, Kurtuluş savaşı zaferle taçlandırılmıştır. Cumhuriyet her şeyini kaybetmiş bir milletin bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Milli birlik ve bağımsızlık bakımından Türkiye için önemli bir kazanımdır. Bu nedenle Cumhuriyetini yaşatmak ve yüceltmek en büyük vazifemizdir" ifadelerini kullandı.

Kubba, mesajında, "Türk halkı birliğine, dirliğine ve bütünlüğüne göz diken hainleri tarih sahnesinden her daim silmiştir ve bundan sonra da silecektir. Türk devleti her daim baki kalacaktır. Türk milleti , milli birlik ve beraberliği sayesinde bugün dimdik ayaktadır. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

GAZİANTEP 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:46

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.