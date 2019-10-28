Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep’te tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi’nde öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, otobüs durağında kahya olarak çalışan Burak Özbay (33), husumetli olduğu arkadaşı Ö.K. (37) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.K., yanındaki bıçakla Özbay’ı ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Özbay, ambulansla kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özbay’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis Ö.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GAZİANTEP 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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