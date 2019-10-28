Arkadaşını bıçaklayıp, başında sigara içerek polisi bekledi

GAZİANTEP'te Burak Özbay (34), tartıştığı arkadaşı Ömer K., tarafından bıçaklandı. Özbay, yerde yatarken sigara içerek başında bekleyen Ömer K., polis tarafından gözaltına alındı. Özbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Özbay dolmuş durağında kahya olarak çalıştığı sırada yanına gelen arkadaşı Ömer K., ile aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer K., arkadaşı Burak Özbay´ı bıçakladı. Karnından bıçaklanan Özbay'ı kanlar içinde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ömer K. ise bıçakladığı arkadaşı kanlar içinde yatarken sigara içerek polisi bekledi. Ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burak Özbay doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Özbay´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ömer K., polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



GAZİANTEP 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:46

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.