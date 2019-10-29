Gaziantep'te bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı iki ayrı operasyon ile toplam 1970 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Adıyaman Otoyolu Organize Kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada 700 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Ekipler Belkız Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yaptığı aramada ise bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Toplamda bin 970 paket gümrük kaçağı sigaraya imha etmek üzere el koyan ekipler, her iki operasyonda toplam 2 kişiyi gözaltına aldı.

GAZİANTEP 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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