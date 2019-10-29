Suçüstü yakalanan ilk yardım çantası hırsızı tutuklandı

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Gaziantep'te bir otomobilden ilk yardım malzemelerinin bulunduğu çantayı çalarken polis ekiplerince suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Şanlıdere Caddesi'nde bir şahsın aracın camını kırarak içindeki malzemeleri alıp kaçtığını gördü. Şahıs, peşine düşen ekipler tarafından elinde çantalarla yakalandı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan T.C. isimli şahsın çantasından ise 1 adet araç ilk yardım çantası, 4 adet reflektör, 1 adet çekme halatı, çeşitli ilk yardım malzemeleri, 1 yangın tüpü, 1 adet şarjlı el feneri, 1 güneş gözlüğü ve 1 eldiven çıktı.

Ekipler, ele geçirilen malzemelerini camı kırılan otonun sahibine teslim ederken, T.Ç. isimli şahıs ise yasal işlemleri müteakiben çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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