Gaziantep'te çok sayıda suçlu ve suç aleti yakalandı

Gaziantep'te polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yapılan operasyonlarda 320 şüpheli şahsa yönelik adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan denetim ve aramalarda, 7 kilo 292 gram esrar, 27.32 gram metamfetamin, 2.68 gram jameika, 5.02 gram eroin, 28.84 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet mermi, 10 adet dolu kartuş, 2 adet kesici alet, 1 kuru sıkı silah, 42 adet çalıntı sanayi malzemesi, 16 adet çalıntı araç, malzemesi, 1 adet çalıntı şarjlı el feneri, 1 adet çalıntı güneş gözlüğü, 1 adet çalıntı uyduline, 50 adet çalıntı elektrik malzemesi, 1 adet çalıntı masa seti, 4 kilo çalıntı gıda maddesi, 1 adet çalıntı kimlik kartı, 1 adet çalıntı ehliyet, 1 adet çalıntı PTT kartı, 1 adet çalıntı kredi kartı, 1 adet anahtar görünümlü hassas terazi, 1 adet çalıntı tesbih ve 1 hacizli yakalamalı araç ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak gibi suçlardan, 24 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 22 aranan şahıs ise yakalanarak gözaltına alınırken 131 şahsa da kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

GAZİANTEP 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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