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Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası, Gaziantep'te başladı

DHA

12 ülkeden 50 sporcunun katılımı ile Türkiye'de ilk olarak Gaziantep'te düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası başladı. İlk turda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Büyükşehir Belediyesi önünden start alarak toplamda 200 kilometre pedal çevirilecek olan etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile sporcular ve sporseverler katıldı. Bugün startı verilip 3 Kasım tarihine kadar devam edecek olan şampiyonaya 12 ülkeden 50 sporcu katıldı. Türkiye'den 9 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Brezilya, Çekya, Yunanistan, Macaristan, Hollanda, Polonya, Rusya, Slovakya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Zambiya'dan toplam 50 sporcu, 4 farklı parkurda ter dökecek.
"ŞAMPİYONAYA KATILAN SPORCULARA BAŞARILAR DİLERİM"
Şampiyonadaki bütün sporcularımıza başarılar dileyen Gaziantep Valisi Davut Gül, "Son 100 yılımızın en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 96´ncı yılı kuruluş yıldönümünde, Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası´na Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ev sahipliği yapıyoruz. Gaziantep´te 1 milyonun üzerinde 18 yaş altı gencimiz var. Gazi Mustafa Kemal´in bizlere emanet ettiği gençlere sahip çıkmalıyız. Bu önemli sorumluluğun farkında olarak hareket etmeyi bilmeliyiz. Dolayısıyla sporla, sanatla, kültürle gençlerimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Nice 96´ncı yıllara ev sahipliği yapmak için çalışmalarımıza aralıksız sürdürmeliyiz. Bugün, daha özverili ve bilinçli gençlerin varlığından söz ettirmek adına verdiğimiz mücadelelerin bir benzerine 29 Ekim´de bugün tanıklık ediyoruz. Şampiyonadaki bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Organizasyonda emeği geçen başta Büyükşehir olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"DÜNYANIN HER YERİNDEN ENGELLİ SPORCULAR GAZİANTEP'TE"
Dünyanın her yerinden engelli sporcuların Gaziantep'te olduğunu belirten Fatma Şahin ise "Bugün 29 Ekim, çok mutluyuz ve gururluyuz. 96 yıl önce bugün, Cumhuriyetimiz kuruldu. Kurtuluş Savaşı bir inancın, bir imanın ve bir kahramanlığın öyküsüdür.  Dünya'ya Türk olmanın gününü bugün kutluyoruz. O yüzden 29 Ekim'i güçlü bir şekilde kutluyoruz. Kurtuluşumuzun 100´üncü yılına giderken onurluyuz. Cumhurbaşkanımızın himayesinde 100´üncü yıla hazırlanıyoruz. Kurtuluşu en iyi Gazinin torunları bilir. Kurtuluşu en iyi istiklal madalyası almış bu toprağın torunları bilir. Biz biliriz. O yüzden Fırat Kalkanı´nda, Barış Pınarı Harekatı´nda Mehmetçiklerle birlikte bütün dünyaya kahramanlığın ne olduğunu gösterdik. Bunu dünyaya yeniden anlatmak için buradayız. 2023´te dünyanın 10´uncu ekonomisine erişmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bu şehir ecdadına yakışır bir şekilde her şartta üretmeyi kendine hedef edinecektir. Bu şehrin torunları olarak 2023´te dünyanın 10´uncu ekonomisine en yakın şehiriz. Bir hedefimiz var; Spor Kenti Gaziantep. Sporuyla yükselen engelli dostuyla yükselen bir Gaziantep Modeli oluşturacağız. Bütün engelleri kaldıran Gaziantep olacağız. Şimdi dünyanın bütün engelli sporcuları, bisikletçileri buradalar. Cumhuriyet için pedal çevirecekler. Bütün sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla anıyorum" dedi.
Konuşmaların ardından engelli sporcular farklı kategoride birçok yarışın olacağı etkinlikteki ilk etapta bisikletlerinin pedallarına bastılar. Etkinlik kapsamında dereceye giren sporculara madalya verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Etkinlik alanı
Davut Gül'ün konuşması
Fatma Şahin'in konuşması
Antrenman yapan sporcular
Yarış yapan bisikletliler
Genel ve detay görüntüler

GAZİANTEP

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:24
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  • YATSI 19:00
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