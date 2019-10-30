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Şehitkamil'de binlerce sporda Cumhuriyet coşkusu yaşadı 6 farklı branşta binlerce sporcu ...

İHA

Şehitkamil'de binlerce sporda Cumhuriyet coşkusu yaşadı 6 farklı branşta binlerce sporcu müsabakalara katıldı

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, Cumhuriyetin Kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 6 farklı branşta düzenlenen 7. geleneksel spor organizasyonlarına binlerce sporcu katıldı. Ekim ayı boyunca devam eden spor müsabakalarında çocuk ve genç yaştaki sporcuların Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.
Basketbol, futbol, satranç, su altı sporları, su topu ve yüzme branşlarında ekim ayı boyunca düzenlediği geleneksel spor organizasyonlarıyla binlerce sporcuyu tesislerinde ağırlayan Şehitkamil Belediyesi, müsabakalar ve şenlikler esnasında düzenlediği farkındalık etkinlikleri, milli ve manevi değerler eğitimleri, Gaziantep ve Türk sporunda iz bırakmış emektarlara gösterdiği vefa ve ayyıldızlı bayrağın gönderden inmediği, Cumhuriyete duyulan sevginin coşkuyla ifade edildiği dev organizasyon zinciri ile spor, kamuoyunun büyük takdirini kazandı.
Kurumlararası iş birliğiyle yeşil sahada, parke üzerinde ve kulvarlarda birbirinden başarılı organizasyonlar düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, il genelindeki lisanslı sporcu sayının artmasına ve müsabık olarak yarışan sporcuların yarışma deneyimlerinin artmasına da büyük katkı sağladı.
"Milli değerleri ve vefayı ön planda tuttuk"
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 6 farklı branşta organize ettikleri geleneksel spor organizasyonlarında, milli değerleri ve vefayı ön planda tuttuklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Kurumlar arası iş birliğiyle organize ettiğimiz geleneksel spor organizasyonlarını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekim ayı içinde basketbol, futbol, satranç, su altı sporları, su topu ve yüzme branşlarında farklı yaş gruplarında binlerce sporcumuzu tesislerimizde ağırladık. Organizasyonların genelinde sonuçlardan, skorlardan, derecelerden, puanlardan çok daha ziyade milli değerlerimize, vefaya, dayanışmaya, paylaşmaya büyük önem verdik. 365 gün herkes için spor anlayışıyla spor faaliyetlerine olan desteğimiz aralıksız devam edecek. Müsabakaların ve şenliklerin düzenlenmesinde büyük destekleri olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, federasyonların branş il temsilcilerine, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna, antrenör derneklerine yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza spor yaşamları boyunca başarılar diliyorum.”

GAZİANTEP

30 Ekim 2019 Çarşamba

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