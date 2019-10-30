Başkan Mehmet Tahmazoğlu, esnafı ziyaret etti

Yaptığı çalışmalarla halkın takdirini toplayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu kez Şehitler ve Gaziler Caddesi esnafını ziyaret etti.

İşyerlerini ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, talepleri dinledi.



"Esnafımızın fikirleri bizim için önemli"

Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey’in gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. Daha nasıl iyisini yaparız diye çalışıyoruz. Her türlü imkanı esnafımızın ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yaptığımız çalışmaları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz” dedi.



"Başkanımızdan memnunuz"

Şahinbey’de yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını kaydeden esnaflar ise, “Başkanımız sık sık bizleri ziyaret ediyor. Kendisini aramızda görmek bizleri çok mutlu ediyor. Daha önceleri görmediğimiz hizmetleri başkanımızın döneminde gördük. Başkanımıza bizleri ziyaret ettiği için ve Şahinbey’e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.

GAZİANTEP 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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