Oğuzeli MYO’da halı saha hizmeti açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu halı saha açılış tören iRektör Prof. Dr. Ali Gür’ün başlama vuruşuyla ilk futbol maçı yapıldı.

Türkiye’deki değişim ve gelişimle birlikte öğrencilerin eğitimöğretim hayatının yanısıra sosyal hayatta da aktif olması gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu’nda yeşil alanlar yapıldıktan sonra, öğrencilerimizin sadece yazın açık alanlarda spor yapmaları yerine kışın spor yapabilmeleri için bir tesis yapma isteği hep aklımızdaydı” dedi. Bütçeler ölçüsünde uydu kampüslere de imkanların sağlanacağını söyleyen Rektör Prof. Dr. Gür, ilk olarak halı sahası yapılan, aktif olarak kullanılacak durumda olan meslek yüksek okulunun Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu olduğunu ifade etti. Sözlerinde halı sahanın açılmasında katkıları bulunan Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Yapı İşleri Daire Başkanına teşekkürlerini sunarak devam eden Rektör Prof. Dr. Ali Gür açılış maçının huzur kardeşlik ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Konuşmalarına, Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu’nda böylesine güzel bir tesisin açılmasına imkan sağladığı için Rektör Prof. Dr. Ali Gür’e teşekkürlerini belirterek başlayan Meslek Yüksek Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan, konum olarak yeşil bir ilçede bulunulduğunu, yeşil bir Oğuzeli’nde yeşillikleriyle birlikte spor alanları olan bir meslek yüksek okuluna sahip olduklarını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Karahan,öğrencilerin nitelikli bir eğitim alması yanında, yeşil alanlar içerisinde dinlenmeleri ve spor yapmaları için tüm imkanları öğrencilere sunma isteğinde olduklarını ve bu sayede böyle bir tesise kavuştuklarını belirtti.Konuşmaların sonrasında Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu halk oyunları ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Törene; Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. M. Avni Gökalp, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Oğuzeli Meslek Yüksek Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karahan, akademik personel ve öğrencilerin katıldı.

GAZİANTEP 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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