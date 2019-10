İşte yeni Game of Thrones hakkında detaylar!

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, tıp eğitimine mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimini de eklediklerini söyledi. SANKO Üniversitesi 2019 2020 eğitim öğretim dönemi akademik yıl açılışı, Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen törenle yapıldı.

Akademik yıl açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Holding Onursal Başkanı ve SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Berk, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Çokdinç, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanvekili Seyit Şahin, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu, SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, İl Defterdarı Metin Tamkoç, Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tıp eğitimine uzmanlık eğitimi de eklendi

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, açılış konuşmasında, üniversitenin başarı çıtasını her yıl yükselterek emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Tıp eğitimine mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimini eklediklerinin müjdesini de veren Prof. Dr. Dağlı, “Tıp eğitimimize mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimini de eklemiş bulunmaktayız. İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji ve Radyoloji Ana Bilim Dallarının Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından değerlendirilerek Tıpta Uzmanlık Eğitimi vermek üzere tam yetkilendirildiğini gururla bildirmek isterim. Ana bilim dallarımız önümüzdeki sene için asistanlarını beklemektedir” dedi.

YÖK’ten, SANKO Üniversitesi için 2019 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılması izni alındığına dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Yüksekokulumuzda 4 ayrı program açma izni çalışmalarımız devam etmektedir (Radyolojik Görüntüleme, Ameliyathane, Anestezi, Acil Tıp). Üniversitemiz bünyesinde Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) kurulması için ön çalışmalar başlatılmıştır. Merkezde, eğitim düzeyine bakılmaksızın sanayinin ihtiyacı olan kişileri yetiştirmeye yönelik ve sektör temsilcilerinin de bulunduğu teorik ve pratiğin bir arada aktarılacağı eğitim programları planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE AKILLI YAŞAMA GİRECEK KAPASİTE VE YENETEKTEDİR

Akademik yıl açılışında ilk dersi veren Drexel Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi’nde H. H. Sun Kürsü Profesörü Prof. Dr. Banu Onaral, “Akıl Çağını Yakalamak İçin Öğün, Çalış, Güven” konusunu anlattı.

İnsan ve teknoloji birleştiğinde inanılmaz bir etkileşim ve tümleşimin ortaya çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Onaral, “Bilim ve teknolojinin seferberliğinin yanı sıra, eğitim seferberliği de önemlidir. Yapay zeka ile doğal zekayı bir araya getirerek inanılmaz yüksek performanslı sistemler kazanabiliriz. Beyin ve teknolojiyi birleştirdiğimizde inanılmaz bir güç elde ederiz. İnsanla teknolojinin tümleşmesi ve insanın üstünleşmesi, pekişmesi demek öğrencilerinizin girebileceği her sektörü etkileyecektir. Bu etkilenme ve değişim Türkiye için bir fırsat penceresidir. Türkiye akıllı yaşama girecek kapasitede ve yetenektedir. Bu yeteneğin ötesinde birikimi de var” ifadelerini kullandı.

Çok çalışalım ve bizlerle birlikte yola çıkanlara güvenelim diyen Prof. Dr. Onaral, “En karmaşık doğal ağ yapısı beyin yapısıdır. İnsan beyninde 100 milyar kadar sinir bulunmaktadır. Teknoloji ve insan beynini bileştirdiğimizde inanılmaz bir güç elde ederiz. İnsanla teknoloji buluştuğunda her konuda etkin ve yetkin döneme yönlendirmektedir”

Akademisyenler cübbelerini giydi

SANKO Üniversitesi kadrosunda yer alıp bu akademik yıl içerisinde profesörlüğe yükselen Prof. Dr. Gökhan Gökaslan ile akademik kadroya bu yıl katılan Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, Prof. Dr. Necdet Aytaç, Prof. Dr. Özdemir Sevinç, Prof. Dr. Yurdanur Kılınç, Prof. Dr. Arzu Demirgüç, Prof. Dr. Nimet Ovayolu, Prof. Dr. Efsun Karabudak, Doç. Dr. İsmail Temur, Doç. Dr. Faruk Küçükdurmaz, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Topdağı, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ziya Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Orhan Gürer, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Baydilek, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çınar, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alper Kanmaz, Dr. Öğr. Üyesi Selcan Türker Çolak, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ekmekyapar Fırat, Dr. Öğr. Üyesi İlyas Dişikırık, üniversite bünyesinde yer alıp, bu eğitim yılında yer değişikliği yapan Dr. Öğr. Üyesi Türkan Turgay, SANKO Üniversitesi kadrosuna bu yıl katılan Öğretim Görevlisi Didem Çiçek Karayakupoğlu ile Araştırma Görevlisi Tuğçe Anıl Alparslan cüppe giydi.

İlk dersin tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Banu Onaral’a SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ve SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı tarafından armağan takdim edildi.

