Evlilik vaadiyle kandırdı, önce kameralara sonra da polise yakalandı Evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandıran kadının altın beğenmek için kuyumcu dükkanlarını gezmesi kameralara yansıdı

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Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan kadının, kandırdığı kişilerle kuyumcuda altın beğenme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep'te özellikle yaşlı erkekleri evlenme vaadiyle dolandıran kadın, 1024 Nisan 2019 tarihlerinde 2 kişiyi kandırdı. Kuyumcu dükkanlarını gezerek beğendiği altınları düğün hediyesi olarak alan kadın, ortalıktan kayboldu. Mağdurların polise gitmesinin ardından ekipler, güvenlik kameralarından kadının altın beğenme görüntülerinden eşgalini belirledi. Kadının kimliğini de tespit eden ekipler kısa sürede kadını yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadının işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

GAZİANTEP 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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