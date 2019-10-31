Kapkaç şüphelisi yakalandı

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Gaziantep'te meydana gelen kapkaç olaylarının şüphelisi yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen kapkaç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 10 Ekim 2019 günü meydana gelen kapkaç olayının şüphelisi olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda 4 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

GAZİANTEP 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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