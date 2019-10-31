Gaziantep Genç İşadamları Derneği(GAGİAD) tarafından yaşadığı toplum için fark oluşturan ve örnek teşkil eden kişi, kurum ve kuruluşların başarıları taçlandırılıyor.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği, 2 yılda bir düzenlediği ve bu yıl 11.sini gerçekleştireceği “GAGİAD XI. Ödül Töreni” ile çevresinde ve yaşadığı toplumda farkını fark ettiren kişi, kurum ve kuruluşlar ödüllendirecek. 1 Kasım 2019 tarihinde saat 18.00’de özel bir otelde gerçekleştirilecek, ödül töreninde farkını ortaya koyan kişi ve kurumlar ile birbirinden başarılı projeler ödül alacak.

Törende 15 dalda toplam 17 ödül verilecek.

GAZİANTEP 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:42

YATSI 18:58

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