Gaziantep’te 3 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonda 3 bin 520 paket kaçak sigara ile birlikte 24 adet kaçak cep telefonu ve 35 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak malzemelerle ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri pek çok adreste kaçakçılara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Şahinbey ilçesi Bahçelievler mahallesinde bulunan bir depoda 2 bin paket, Şahinbey ilçesi Süleyman Şah mahallesinde bulunan bir iş yerinde bin 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan operasyonda da 35 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Ayrıca, Şahinbey ilçesi Şekeroğlu Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan kontrolde ise 24 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonların ardından 4 farklı olayla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların yasal işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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