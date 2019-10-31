Kayseri'de başlayan nakliye dolandırıcılığı Gaziantep'te son buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri'de başlayan nakliye dolandırıcılığı Gaziantep'te son buldu

İHA

Kayseri'de bir şirketten yüklediği 22 ton 340 kilo ağırlığındaki kalaylı bakırı Mersin limanına götürmek yerine satmak için Gaziantep'e getiren F.Y. isimli şahıs ile ona yardım eden M.T.A. ve H.M. isimli şahıslar yapılan operasyonla yakalandı.

Kayseri'de başlayan nakliye dolandırıcılığı Gaziantep'te son buldu

Kayseri'de bir şirketten yüklediği 22 ton 340 kilo ağırlığındaki kalaylı bakırı Mersin limanına götürmek yerine satmak için Gaziantep'e getiren F.Y. isimli şahıs ile ona yardım eden M.T.A. ve H.M. isimli şahıslar yapılan operasyonla yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri nakliye dolandırıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, 27 Ekim 2019 günü Kayseri’de bakır üretimi yapan bir şirketten aldığı 22 ton 340 kilo ağırlığında kalaylı bakırı Mersin limanına götürmek yerine Gaziantep'te satmaya çalışan şahıslar yakalandı.
Yakalan şahıslardan tır sürücüsü F.Y.'nin aracındaki 22 ton kalaylı bakırı Mersin limanına götürmek yerine Mersin’de boş bir araziye boşalttığı belirlendi. F.Y. isimli şahsın daha sonra M.T.A. ve H.M. isimli şahıslarla boş arazideki bakırları başka bir dorseye yükleyerek Gaziantep'e getirdikleri ve satmaya çalıştıkları tespit edildi.
Yapılan çalışmalarla şahısların yeri tespit edilerek 29 Ekim 2019 günü Gaziantep'in Geylani Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıya baskın yapıldı. Şüpheli şahıslar, bakırları O.Y. ve A.S. isimli hurdacılara satarken suçüstü yakalandı. Olay yerindeki boş arazide yapılan aramalarda ise 24 adet mavibeyaz renkli boş makara ve dorse içerisinde çok sayıda makaralara sarılmış bakır tel ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahısların haklarındaki yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.

GAZİANTEP

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:46
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı
YEREL HABERLER Annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı
Uyuşturucu taciri şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri şahıslar yakalandı
Gaziantep’te 3 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 3 bin 520 paket kaçak sigara ele ...
Gaziantep'te okul çevrelerinde denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te okul çevrelerinde denetimler sürüyor
GAGİAD XI. Ödül töreni Düzenlenecek törenle ödüller sahipleri buluyor
YEREL HABERLER GAGİAD XI. Ödül töreni Düzenlenecek törenle ödüller ...
Kapkaç şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kapkaç şüphelisi yakalandı
Evlilik vaadiyle kandırdı, önce kameralara sonra da polise yakalandı Evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandıran kadının altın beğenmek için kuyumcu dükkanlarını gezmesi kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle kandırdı, önce kameralara sonra da ...
SANKO Üniversitesi akademik yıl açılışı yapıldı Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı: “Tıp eğitimimize mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimini de eklemiş bulunmaktayız, gururluyuz” İlk dersi Prof. Dr. Banu Onaral verdi.
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi akademik yıl açılışı yapıldı Rektör Prof. ...
HKÜ öğrencilerinden anaokuluna anlamlı destek
YEREL HABERLER HKÜ öğrencilerinden anaokuluna anlamlı destek
GAÜN Geleneksel Nar Festivali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GAÜN Geleneksel Nar Festivali gerçekleştirildi
Oğuzeli MYO’da halı saha hizmeti açıldı
YEREL HABERLER Oğuzeli MYO’da halı saha hizmeti açıldı
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Tahmazoğlu, esnafı ziyaret etti
Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası nefesleri kesti Şampiyonanın ikinci gününe Rusya damga vurdu
YEREL HABERLER Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası ...
Şehitkamil'de binlerce sporda Cumhuriyet coşkusu yaşadı 6 farklı branşta binlerce sporcu müsabakalara katıldı
YEREL HABERLER Şehitkamil'de binlerce sporda Cumhuriyet coşkusu ...
24 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 24 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Büyükşehir, İstanbul’da İnovasyon Eğitimi verdi Arslan: teknoloji faydalı şekilde yönetilmeli
YEREL HABERLER Büyükşehir, İstanbul’da İnovasyon Eğitimi ...
7 farklı suçtan aranan şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER 7 farklı suçtan aranan şahıs suçüstü yakalandı
Bebeklerde uzun süren sarılığa dikkat
YEREL HABERLER Bebeklerde uzun süren sarılığa dikkat
Gaziantep'te denetimler aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te denetimler aralıksız sürüyor
SANKO Okullarında Cumhuriyet coşkusu yaşındı
YEREL HABERLER SANKO Okullarında Cumhuriyet coşkusu yaşındı
Gaziantep’te 29 Ekim resepsiyonu
YEREL HABERLER Gaziantep’te 29 Ekim resepsiyonu
İlk işi cumhuriyetin en yakın tanığını ziyaret etmek oldu
YEREL HABERLER İlk işi cumhuriyetin en yakın tanığını ziyaret etmek ...
Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası, Gaziantep'te başladı
YEREL HABERLER Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası, ...
Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet coşkusu
YEREL HABERLER Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet coşkusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X