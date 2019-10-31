Evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı

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GAZİANTEP'te, evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandıran kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri 2 kişinin evlenmek istediği kadın tarafından dolandırıldıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, mağdur kişilerin kadınla birlikte gittiği kuyumculardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Adresine düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan kadın sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



GAZİANTEP 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:46

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