Feyzioğlu'nda ABD Temsilciler Meclisi kararına tepki

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden karara tepki göstererek, ''ABD'de Türkiye'yi soykırım sebebi ile kınayan bir karar alınmış. Alınmış da ne olmuş? Bize mektup ile gönderirler, biz de o mektubu yırtar atarız'' dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC) ziyaret eden Feyzioğlu burada açıklamalarda bulundu. Toplantıya, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, yönetim kurulu üyeleri, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden karar ile ilgili tepki gösteren Feyzioğlu, Orta Doğu'da yıllardır emek verdikleri projenin Barış Pınarı Harekatı ile 8 günde bozulduğunu ve buna karşılık böyle bir propaganda başlatıldığını ileri sürdü.

'MEKTUBU YIRTAR ATARIZ'

ABD'nin aldığı karara tepki gösteren Feyzioğlu, ''ABD'de Türkiye'yi soykırım sebebi ile kınayan bir karar alınmış. Alınmış da ne olmuş? Bize mektup ile gönderirler. Biz de o mektubu yırtar atarız. Onlara önce sen kendine bak deriz. Sen git Cezayir ile ilgilen deriz. Cezayirli Müslümanların kafataslarını duvarların üstüne yığıp, onlarla duvar harcı yapanlara bir şey demedin de bize mi söylüyorsun deriz. Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 25'i işgal altında sen git onlara bir eleştiride bulun deriz. Hatta sen git PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yaptığı katliamlara ses çıkar sonra bize gel deriz. Bunları gerçek gündemi saptırmaya yönelik şeyler olarak görüyorum'' dedi.

'ONLARIN HAYAL KIRIKLIĞI BİZİM MUTLULUĞUMUZDUR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fıratın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı harekatı ile birçok ülkenin hayal kırıklığına uğradığını belirten Feyzioğlu, ''ABD meclisinin FETÖ'nün PKK'nın ve ortak kuklacılarının verdiği talimatla Türkiye'ye yönelik bu ahlaksız kara propagandayı başlatması nedeni gayet basittir. Yüz yıllık projeyi, 8 yıldır batının beton kamyonları ile sahada alt yapı desteği ile ABD'nin 60 bine TIR'a yakın silahla ve lojistik desteği ile artık neredeyse elle tutulacak hale gelmiş PKK devletini Türk Silahlı Kuvvetleri 8 günde yerle bir etti. Depresyonlarını hayal kırıklıklarını üzüntülerini anlıyorum. Onların hayal kırıklıkları bizim mutluluğumuzdur. Bunların depresyonu bizim madalyamızdır'' diye konuştu.

'8 YILLIK PROJEYİ 8 GÜNDE KENDİ ÇUKURLARINA GÖMDÜK'

Feyzioğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden kararın Orta Doğu'da elde edilen başarıdan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, ''ABD İngilizİsrail projesini, 8 yıldır sahada emek harcadıkları bu projeyi 8 günde kendi çukurlarına gömmemiz. Aynı 8 günde dünyanın 2 süper gücüne mutabakat ile kabul ettirme başarımızdan kaynaklıyor. Bir yerden ucuz ve etkisiz tepki vereceklerdi. Onları da mazur görmek lazım. Onlar da şaşkın'' diye konuştu.

'MAZLUM KOBANİ İSMİ HOLLYWOOD ÜRETİMİ'

Metin Feyzioğlu, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Suriye uyruklu 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili ise Hollywood takma adlı artist benzetmesi yaptı.

Mazlum Kobani'nin teröristbaşı Öcalan'ın yerine yeni bir kukla komutan olarak biraz makyaj ile getirilmeye çalışıldığını aktaran Feyzioğlu şunları söyledi:

''Mazlum Kobani Hollywood takma adlı artist var. Evet onu küçümsüyorum. Terör örgütünün sözde komutanlarını sözde silahlı unsurlarını küçümsediğim için istifaya davet edileceksem kendime bir madalya daha takarım. Bu her yerde sokakları sivil kanına bulayan korkakların bizim resmi muhatabımız olması söz konusu değildir. Bunun adı zaten Hollywood üretimi. Bu şahıs PKK'nın komuta kadrosunda ve 196 ülkede aranmakta. Anlaşılan o ki yaşı ilerlemiş olan Öcalan'ın yerine bu teröristi Batı yeni bir kukla komutan olarak biraz makyaj ile getirmeye niyetli'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından GGC Başkanı İbrahim Ay, Feyzioğlu'na hediye taktim etti.



GAZİANTEP 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:42

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.