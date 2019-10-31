Feyzioğlu'nda ABD Temsilciler Meclisi kararına tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Feyzioğlu'nda ABD Temsilciler Meclisi kararına tepki

DHA

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden karara tepki göstererek, ''ABD'de Türkiye'yi soykırım sebebi ile kınayan bir karar alınmış. Alınmış da ne olmuş? Bize mektup ile gönderirler, biz de o mektubu yırtar atarız'' dedi.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden karara tepki göstererek, ''ABD'de Türkiye'yi soykırım sebebi ile kınayan bir karar alınmış. Alınmış da ne olmuş? Bize mektup ile gönderirler, biz de o mektubu yırtar atarız'' dedi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC) ziyaret eden Feyzioğlu burada açıklamalarda bulundu. Toplantıya, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, yönetim kurulu üyeleri, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden karar ile ilgili tepki gösteren Feyzioğlu, Orta Doğu'da yıllardır emek verdikleri projenin Barış Pınarı Harekatı ile 8 günde bozulduğunu ve buna karşılık böyle bir propaganda başlatıldığını ileri sürdü.
'MEKTUBU YIRTAR ATARIZ'
ABD'nin aldığı karara tepki gösteren Feyzioğlu, ''ABD'de Türkiye'yi soykırım sebebi ile kınayan bir karar alınmış. Alınmış da ne olmuş? Bize mektup ile gönderirler. Biz de o mektubu yırtar atarız. Onlara önce sen kendine bak deriz. Sen git Cezayir ile ilgilen deriz. Cezayirli Müslümanların kafataslarını duvarların üstüne yığıp, onlarla duvar harcı yapanlara bir şey demedin de bize mi söylüyorsun deriz. Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 25'i işgal altında sen git onlara bir eleştiride bulun deriz. Hatta sen git PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yaptığı katliamlara ses çıkar sonra bize gel deriz.  Bunları gerçek gündemi saptırmaya yönelik şeyler olarak görüyorum'' dedi.
'ONLARIN HAYAL KIRIKLIĞI BİZİM MUTLULUĞUMUZDUR'
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fıratın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı harekatı ile birçok ülkenin hayal kırıklığına uğradığını belirten Feyzioğlu, ''ABD meclisinin FETÖ'nün PKK'nın ve ortak kuklacılarının verdiği talimatla Türkiye'ye yönelik bu ahlaksız kara propagandayı başlatması nedeni gayet basittir. Yüz yıllık projeyi, 8 yıldır batının beton kamyonları ile sahada alt yapı desteği ile ABD'nin 60 bine TIR'a yakın silahla ve lojistik desteği ile artık neredeyse elle tutulacak hale gelmiş PKK devletini Türk Silahlı Kuvvetleri 8 günde yerle bir etti. Depresyonlarını hayal kırıklıklarını üzüntülerini anlıyorum. Onların hayal kırıklıkları bizim mutluluğumuzdur. Bunların depresyonu bizim madalyamızdır'' diye konuştu.
'8 YILLIK PROJEYİ 8 GÜNDE KENDİ ÇUKURLARINA GÖMDÜK'
Feyzioğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden kararın Orta Doğu'da elde edilen başarıdan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, ''ABD İngilizİsrail projesini, 8 yıldır sahada emek harcadıkları bu projeyi 8 günde kendi çukurlarına gömmemiz. Aynı 8 günde dünyanın 2 süper gücüne mutabakat ile kabul ettirme başarımızdan kaynaklıyor. Bir yerden ucuz ve etkisiz tepki vereceklerdi. Onları da mazur görmek lazım. Onlar da şaşkın'' diye konuştu.
'MAZLUM KOBANİ İSMİ HOLLYWOOD ÜRETİMİ'
Metin Feyzioğlu, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Suriye uyruklu 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili ise Hollywood takma adlı artist benzetmesi yaptı.
Mazlum Kobani'nin teröristbaşı Öcalan'ın yerine yeni bir kukla komutan olarak biraz makyaj ile getirilmeye çalışıldığını aktaran Feyzioğlu şunları söyledi:
''Mazlum Kobani Hollywood takma adlı artist var. Evet onu küçümsüyorum. Terör örgütünün sözde komutanlarını sözde silahlı unsurlarını küçümsediğim için istifaya davet edileceksem kendime bir madalya daha takarım. Bu her yerde sokakları sivil kanına bulayan korkakların bizim resmi muhatabımız olması söz konusu değildir. Bunun adı zaten Hollywood üretimi. Bu şahıs PKK'nın komuta kadrosunda ve 196 ülkede aranmakta. Anlaşılan o ki yaşı ilerlemiş olan Öcalan'ın yerine bu teröristi Batı yeni bir kukla komutan olarak biraz makyaj ile getirmeye niyetli'' diye konuştu.
Konuşmaların ardından GGC Başkanı İbrahim Ay, Feyzioğlu'na hediye taktim etti.

GAZİANTEP

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:46
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan ABD'ye ilginç teklif Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: “ABD hukukuyla savaş açmayı teklif ediyorum”
YEREL HABERLER Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan ABD'ye ilginç ...
İKA’dan Girişimcilik ve Melek Yatırım forumu
YEREL HABERLER İKA’dan Girişimcilik ve Melek Yatırım forumu
GTO’dan geleneksel Cumhuriyet gecesi
YEREL HABERLER GTO’dan geleneksel Cumhuriyet gecesi
Evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı
Annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı
YEREL HABERLER Annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı
Kayseri'de başlayan nakliye dolandırıcılığı Gaziantep'te son buldu
YEREL HABERLER Kayseri'de başlayan nakliye dolandırıcılığı ...
Uyuşturucu taciri şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri şahıslar yakalandı
Gaziantep’te 3 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 3 bin 520 paket kaçak sigara ele ...
Gaziantep'te okul çevrelerinde denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te okul çevrelerinde denetimler sürüyor
GAGİAD XI. Ödül töreni Düzenlenecek törenle ödüller sahipleri buluyor
YEREL HABERLER GAGİAD XI. Ödül töreni Düzenlenecek törenle ödüller ...
Kapkaç şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kapkaç şüphelisi yakalandı
Evlilik vaadiyle kandırdı, önce kameralara sonra da polise yakalandı Evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandıran kadının altın beğenmek için kuyumcu dükkanlarını gezmesi kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle kandırdı, önce kameralara sonra da ...
SANKO Üniversitesi akademik yıl açılışı yapıldı Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı: “Tıp eğitimimize mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimini de eklemiş bulunmaktayız, gururluyuz” İlk dersi Prof. Dr. Banu Onaral verdi.
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi akademik yıl açılışı yapıldı Rektör Prof. ...
HKÜ öğrencilerinden anaokuluna anlamlı destek
YEREL HABERLER HKÜ öğrencilerinden anaokuluna anlamlı destek
GAÜN Geleneksel Nar Festivali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GAÜN Geleneksel Nar Festivali gerçekleştirildi
Oğuzeli MYO’da halı saha hizmeti açıldı
YEREL HABERLER Oğuzeli MYO’da halı saha hizmeti açıldı
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Tahmazoğlu, esnafı ziyaret etti
Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası nefesleri kesti Şampiyonanın ikinci gününe Rusya damga vurdu
YEREL HABERLER Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası ...
Şehitkamil'de binlerce sporda Cumhuriyet coşkusu yaşadı 6 farklı branşta binlerce sporcu müsabakalara katıldı
YEREL HABERLER Şehitkamil'de binlerce sporda Cumhuriyet coşkusu ...
24 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 24 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Büyükşehir, İstanbul’da İnovasyon Eğitimi verdi Arslan: teknoloji faydalı şekilde yönetilmeli
YEREL HABERLER Büyükşehir, İstanbul’da İnovasyon Eğitimi ...
7 farklı suçtan aranan şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER 7 farklı suçtan aranan şahıs suçüstü yakalandı
Bebeklerde uzun süren sarılığa dikkat
YEREL HABERLER Bebeklerde uzun süren sarılığa dikkat
Gaziantep'te denetimler aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te denetimler aralıksız sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X