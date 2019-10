İKA’dan Girişimcilik ve Melek Yatırım forumu

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Gaziantep Valiliği himayesinde ve Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde Girişimcilik Sermayesi Melek Yatırım ve Startup Forumu başladı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Teknopark ve GAÜN Target TTO tarafından, Gaziantep Kilis Adıyaman illerinde Girişimcilik Ekosistemi'nin geliştirilmesi ve girişimciliğin sürdürülebilir platformlar ile desteklenmesi konulu "Girişim Sermayesi, Yatırım Ortaklığı ve Melek Yatırım Zirvesi" GAÜN Atatürk Kültür sahnesinde gerçekleşti.

“Ajans olarak hep girişimcilerimizin yanındayız”

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz Ajans olarak her zaman girişimcileri desteklediklerinin altını çizerek, “İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak Valimizin himayelerinde, paydaşlarımızla birlikte Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediğimiz Girişimcilik ve Melek yatırım forumuna hoş geldiniz. Kalkınma ekosisteminin bir aktörü olarak Yeni Nesil girişimcileri çok önemsiyoruz. Yeni nesil girişimci bir üniversiteyi bitirdikten sonra bir işyerine girip, çalışmak yerine hayallerinin peşinde koşandır. Ve dünyada yeni nesil girişimciler iyi üniversitelerden, silikon vadilerinden, bilim parklarından veya teknoparklardan çıkmaktadır. Ülkemizin, nasıl girişimci yetiştireceğine yönelik sistemli ve stratejik bir ulusal planı en kısa zamanda ortaya koyması ve devlet destekleri ile birlikte gerekli olan yeni bir girişimcilik finans sistemini geliştirmesi önem arz etmektedir. Üniversiteler, teknoparklar ve ArGe merkezleri bünyesinde oluşturulmaya çalışılan Teknoloji Transfer Ofisleri, Kuluçka merkezleri ve proje yarışmaları girişimci yetiştirmeye hizmet etmekte olup ancak yeterli gelmemektedir. Tarihi boyunca girişimcilerinin yaptığı büyük yatırımlarla kendisi ile birlikte bölgesini de kalkındırarak ülkemizin bir Cazibe merkezi olmayı başaran Gaziantep, şimdi geleneksel girişimciliğini modernite ve teknoloji ile buluşturup yeni nesil girişimciliğe geçme çabası göstermektedir. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak şehrimizin girişimcilik ekosistemine alt yapı oluşturmak amacıyla, Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde Kalyon Garaj Prototipleme, Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Gaziantep Sanayi Odası bünyesinde ise Kadın Girişimci Destek Merkezini kurmuş bulunmaktayız. Ajansımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüterek, Bölgesel Girişim Sermayesi Modeli’ni önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu modele göre, Ajansımız iyi bir iş kurma fikrine ve girişimcilik kabiliyetine sahip, ancak finansman imkanı olmayan girişimcilere gerekli finansmanı sağlayacak ve ilk etapta girişimcilerin yatırımcılarla buluşmasında kolaylaştırıcı bir ara yüz olacaktır. İlerleyen aşamalarda ise bölgesel girişim sermayesi fonları kurulması ve Ajansımızın bu fonlara mali ve teknik açıdan katkı sağlaması planlanmaktadır. Ayrıca bölgemizdeki Karacadağ kalkınma ajansı, Dicle kalkınma ajansı ve Gap Kalkınma idaresi ile birlikte, GAP Melek Yatırım ağını kurarak, küresel ölçekte 55 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan melek yatırımcı pazarına GAP Bölgesini de dahil etmiş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Dünya’da ve Türkiye’de kalkınma ajansları tarafından kurulan ilk melek yatırım ağı olan Gap Melek Yatırım Ağı üyelerine ve özellikle bir fikri, projesi veya inovasyonu ile ortaya çıkan bölgemizin yeni nesil girişimcilerine her zaman destek vermeye hazırdır” dedi.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ise, dünyanın yeni bir evrime doğru ilerlediğini belirterek, gençlerin bu sisteme uygun hale getirmek gerektiğini, üniversiteler olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirmek istediklerini, çünkü teknolojinin evrilmesiyle beraber bir takım mesleklerin kataloktan kalktığını, endüstri gelişimine gençleri uygun olarak yetiştirmek zorunda olduklarını ifade etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül de, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, Gaziantep ve Türkiye’de bir fark oluşturduklarını ifade etti. İyi projenin finansmanını mutlaka bulacağını belirten Vali Gül, bu tür organizasyonları geliştirmek gerektiğinin altını çizdi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım Oda olarak girişimcilerin her zaman yanında olduklarını ve onlara gerekli desteği vermek için çalıştıklarının altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından Forumun 1. Oturumu Oğuzhan Aygören Moderatörlüğünde, konuşmacı olarak, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çolpan, Sankoline Genel Müdürü Emre Altay, Yılın Melek Yatırımcısı Engin Gurup Konsorsiyum Hande Enes, AK Portföy Girişim Sermayesi Müdürü Kerem Mutlu ve Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren katılımıyla başladı.

