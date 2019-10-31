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Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan ABD'ye ilginç teklif Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin ...

İHA

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini hatırlatarak, ABD'ye ABD'nin hukukuyla savaş açmayı teklif etti.

Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan ABD'ye ilginç teklif Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: “ABD hukukuyla savaş açmayı teklif ediyorum”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD’nin PKK’yı terör örgütü olarak kabul ettiğini hatırlatarak, ABD’ye ABD’nin hukukuyla savaş açmayı teklif etti.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Feyzioğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin PKK ve türevlerinin terör örgütü olarak kabul ettiğini hatırlattı. ABD Temsilciler Meclisinin Ermeni soykırımı hakkında aldığı kararı eleştiren ve ABD’ye ABD hukukuyla savaş açılmasını teklif eden Feyzioğlu, “ABD ülkesinde ABD hukukuyla savaş açmayı teklif ediyorum. ABD hukukunu göreve davet edelim diyorum. Bunun dayanağı nedir? Uluslararası hukuk ve ABD’nin ilgili hukukunu kapsamlı bir şekilde inceledik. Özetini veriyorum. PKK ABD’nin başkanlık emriyle 13224 Sayılı Başkanlık Emri ile sadece bir terör örgütü olarak adlandırılmamıştır. Aynı zamanda küresel terör örgütü olarak adlandırılmıştır. Bush zamanında. Bu liste bugün yürürlüktedir. Her gün güncellenen listenin 866’ıncı sayfasında. PKK ve türevleri terör örgütüdür” dedi.

“Soykırım kararıyla gündemi değiştiriyorlar”
ABD Temsilciler Meclisinin Ermeni soykırımı hakkında aldığı kararla gündemi değiştirme çabalarına girildiğini belirten Feyzioğlu, “Temsilciler Meclisi ABD’de Türkiye’yi soykırım nedeniyle kınayan bir karar almış. Almış, almış da ne olmuş? Bize mektupla gönderirler, biz de yırtar atarız. Sen kendine bak deriz. Sen git Cezayir ile ilgili al deriz. Cezayirli Müslümanların kafa taslarını duvarlara yığıp da onlarla duvar harcı yapanlara bir şey demedin de bize mi bir şeyler söylüyorsun deriz. Bir şey daha söyleriz sen git PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde yaptığı katliamlara ağzını aç da ondan sonra bize gel deriz. Bir sürü şey söylenir bunlara. Ben söylemeyeceğim bunun bir gündem saptırma, bir polemik ve olayı gerçeklerden ve gerçek gündemden uzaklaştırma çabaları olduğunu görüyorum. Dışarıda gerçek gündemden uzaklaştırma çabaları var, içeride de gerçekten uzaklaştırma çabaları var” diye konuştu.

“100 yıllık Kürt devleti 8 günde yerle bir oldu”
Bölgede 100 yıldır Kürt devleti kurulması planlandığını ve bu planının Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı ile yerle bir edildiğini kaydeden Feyzioğlu, şunları dedi: “100 yıllık Winston Churchill 100 sene önce bir beyanat veriyor, “Muhakkak suretle burada İngiltere’ye bağlı bir Kürt devleti kurulmalıdır. Bölgenin İngiltere’ye bağlamanın yöntemi budur” diyor. Bu proje 100 sene sonra değişmemiş. Aktörlerinin içine Amerika Birleşik Devletleri eklenmiştir. Neden şimdi acaba? FETÖ’nün, PKK’nın, DHKPC’nin kuklacılarının verdiği ortak talimatla Türkiye’ye yönelik en şerefsiz, en ahlaksız, en seviyesiz kara propagandayı başlatması neden şimdi? Gayet basit. Türk Silahlı Kuvvetleri, 100 yıllık projeyi, 8 yıldır batının beton kamyonlarıyla, beton mikserleriyle, beton fabrikalarıyla sahada alt yapı desteği ABD’nin 60 bine yakın tırla ağır silah destek verdiği, eğitim desteği, lojistik desteği verdiği ve artık ete kemiğe bürünmüş tutsan tutulacak hale gelmiş PKK devleti hayalini Türk Silahlı Kuvvetleri 8 günde yerle bir etti. Depresyonlarını, hayal kırıklıklarını, kabuslarını, üzüntülerini anlıyorum. Hastalıklara doğru teşhis koyamayanların, doğru tedavi uygulama şansları yoktur. Bugün Amerikan Temsilciler Meclisi’nden gelmiş olan bu soykırım kanunu ve Türkiye’ye birtakım yaptırımlar içeren kanun bizim ABD, İngiliz, İsrail projesini 8 yıldır sahada emek harcanan bu projeyi 8 günde kendi çukurlarına gömmemiz ve aynı 8 günde dünyanın iki süper gücüne mutabakatla kabul ettirme başarımızdan kaynaklanıyor. Bir yerden ucuz, etkisiz, yok hükmünde tepki verecekler. Onları da biraz maruz görmek gerek, onlar depresyonda, onlar şaşkın."

“PKK Kürtlerin temsilcisi değil”
Türkiye’ye Suriye’den gelen 350 bin Kürt halkının sığındığını ve PKK’nın Kürtlerin temsilcisi olmadığını ifade eden Feyzioğlu, “Türkiye’den sığınma hakkı talep etmiş ve Türkiye’de can güvenliğine kavuşmuş 350 bin Suriyeli Kürt var. Demek ki batının iddia ettiği üzere bu sözde SDG, özde PKK ve YPG Kürtlerin temsilcisi değil. Bunların Kürtlerin temsilcisi olduğu her iddiayı tokat gibi yüzlerine vurmalıyız. Böyle bir temsilcilik durumu yok. Hamlemiz şu olmalı Hollywood yapımlı Mazlum Kobani kod adlı artist bir komutan var. Evet küçümsüyorum. Terör örgütünün sözde komutanlarını sözde silahlı unsurlarını niçin küçümsediğim için de istifaya davet edileceksem bir madalya daha takarım. Küçümsüyorum, bu bebek katillerinin, bu şeref yoksunlarının Ankara’da, İzmir’de, Antalya’da sokakları sivil kanına boyayan alçakların ve korkakların bizim muhatabımız, resmi muhatabımız olması asla mümkün değil” şeklinde konuştu.
Feyzioğlu’na konuşmasının ardından GGC Başkanı İbrahim Ay tarafından hediye verildi.

GAZİANTEP

31 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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