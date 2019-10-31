Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilere umut oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilere umut oldu

İHA

Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilere umut oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Kuveyt Fonu'ndan 5 milyon dolar hibeyle yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi, faaliyetleriyle kısa sürede engellilerin yaşamına dokunmayı başardı. Merkez, bireysel ve grup eğitimlerin yanı sıra sanat ve spor kurslarıyla engellilere umut oldu. 2019 Mart ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın açılışını yaptığı merkez özel eğitimlerle farkındalık oluşturdu.
Engellilerin toplumla bütünleşmesini amaçlayan büyükşehir, Gazi şehrin “Engelsiz Kent” kimliğine uygun hizmetlere ara vermeden sürdürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in “Engelin elde, ayakta, gözde ve kulakta değil yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalptedir” sözü, Şahinbey ilçesinde Burç Ormanı yanında tahsis edilen arsa üzerine, 13 bin 800 metrekare kapalı, 18 bin 640 metrekare de açık alanda kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi’yle ete kemiğe büründü.
"Engelli Vatandaşları Sosyalleştirmeyi Hedefliyoruz
Merkezin çalışmaları hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 2019 Mart ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın açılışına katıldığını hatırlattı. Tolay, görme, işitme, zihinsel, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel ve bedensel engelli olmak üzere 7 alanda engellilere yönelik faaliyetlerinin bulunduğunu dile getirerek, "Bunun yanı sıra engellileri sosyal alanlarda zenginleştirecek, rehabilite edecek spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, karanlık oda, fitness salonu, uzay, elektro ve egzersiz terapiyle hidroterapi havuzu gibi aktivitelerin yapılabileceği bir merkez hayata geçirdik. Merkezimiz bu kapasitesiyle Türkiye'de ilk, Avrupa'da Amsterdam'dan sonra ikinci konumdadır. Temel eğitici programlarla çocukları geliştirmenin yanında sosyal aktivitelerle geliştirdiğimiz eğitim çerçevesinde çocuklarda daha kalıcı etkiler bırakabiliyoruz. Bu yönde kısa sürede başarı hikâyeler yazılıyor. Çocuklar kendi özgüvenlerini kazanarak hayatta daha sağlıklı ve kalıcı bir şekilde var olabiliyorlar. Sosyal alanlarımızın fazlalığının çocuklarda artıları birebir gözlemliyoruz. Masa başı eğitimin dışında gerçekleştirdiğimiz uygulamalı tedavi süreciyle çocuklardan daha iyi geri dönüşümler alıyoruz” dedi.
Tolay, müzik ve resim gibi sosyal atölyelerin diğer rehabilitasyon merkezlerinde bulunmadığını ifade ederek, "En farklısı gastronomi mutfağımız. Burada engelli şefler yetiştireceğiz." diye konuştu.
Serdar Tolay, merkezden engellilerin ücretsiz faydalandığını belirterek, şunları aktardı: "Merkezimiz aynı anda bin 50 engelliye hizmet verebilecek kapasitededir. Şu an merkezimizde 400 engelli yararlanmaktadır. Amacımız topluma faydalı olmak. Amacımız herhangi bir şekilde rehabilitasyon merkezlerine ulaşamayan, daha dezavantajlı bölgelerde yaşayan insanlara hitap etmek. Hayatında hiç bu merkezlerden yararlanmamış kişilere ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
"Çocuğum artık bisiklet sürebiliyor"
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde tedavi gören 6 yaşındaki Muhammed’in babası İsmail Delerceoğlu, "Oğlum, 2 yaşından beri tedavi görüyor. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde tedavi sürecinin başlamasından bu yana çocuğumda bir takım değişimler olduğunu görüyorum. Her şeyden önce daha mutlu bir şekilde bu merkeze geliyor. Daha önceki tedavilere zoraki götürüyorduk. Bazen götürmediğimiz zamanlar oluyordu. Burada eğitimci faktörü de çok etkili. Öğretmenlerimiz birebir ilgileniyorlar. Burada tedaviye başlamadan önce çocuğum bisiklet süremiyordu, şimdi sürebiliyor. Önceki eğitimlerde sadece fizik tedavi gerçekleştiriliyordu. Burada fizik tedavinin yanı sıra çocuğumun sosyalleşmesi için de çaba sarf ediliyor. Buradaki tedavi sürecinin yapıcı olması ailemizi de olumlu etkiliyor” dedi.

GAZİANTEP

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:46
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'teki kütüphane ve müzeleri 29 Ekim'de 6 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Gaziantep'teki kütüphane ve müzeleri 29 Ekim'de 6 bin ...
Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan ABD'ye ilginç teklif Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: “ABD hukukuyla savaş açmayı teklif ediyorum”
YEREL HABERLER Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan ABD'ye ilginç ...
Feyzioğlu'nda ABD Temsilciler Meclisi kararına tepki
YEREL HABERLER Feyzioğlu'nda ABD Temsilciler Meclisi kararına tepki
İKA’dan Girişimcilik ve Melek Yatırım forumu
YEREL HABERLER İKA’dan Girişimcilik ve Melek Yatırım forumu
GTO’dan geleneksel Cumhuriyet gecesi
YEREL HABERLER GTO’dan geleneksel Cumhuriyet gecesi
Evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı
Annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı
YEREL HABERLER Annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı
Kayseri'de başlayan nakliye dolandırıcılığı Gaziantep'te son buldu
YEREL HABERLER Kayseri'de başlayan nakliye dolandırıcılığı ...
Uyuşturucu taciri şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri şahıslar yakalandı
Gaziantep’te 3 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 3 bin 520 paket kaçak sigara ele ...
Gaziantep'te okul çevrelerinde denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te okul çevrelerinde denetimler sürüyor
GAGİAD XI. Ödül töreni Düzenlenecek törenle ödüller sahipleri buluyor
YEREL HABERLER GAGİAD XI. Ödül töreni Düzenlenecek törenle ödüller ...
Kapkaç şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kapkaç şüphelisi yakalandı
Evlilik vaadiyle kandırdı, önce kameralara sonra da polise yakalandı Evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandıran kadının altın beğenmek için kuyumcu dükkanlarını gezmesi kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle kandırdı, önce kameralara sonra da ...
SANKO Üniversitesi akademik yıl açılışı yapıldı Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı: “Tıp eğitimimize mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimini de eklemiş bulunmaktayız, gururluyuz” İlk dersi Prof. Dr. Banu Onaral verdi.
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi akademik yıl açılışı yapıldı Rektör Prof. ...
HKÜ öğrencilerinden anaokuluna anlamlı destek
YEREL HABERLER HKÜ öğrencilerinden anaokuluna anlamlı destek
GAÜN Geleneksel Nar Festivali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GAÜN Geleneksel Nar Festivali gerçekleştirildi
Oğuzeli MYO’da halı saha hizmeti açıldı
YEREL HABERLER Oğuzeli MYO’da halı saha hizmeti açıldı
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Tahmazoğlu, esnafı ziyaret etti
Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası nefesleri kesti Şampiyonanın ikinci gününe Rusya damga vurdu
YEREL HABERLER Dünya İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası ...
Şehitkamil'de binlerce sporda Cumhuriyet coşkusu yaşadı 6 farklı branşta binlerce sporcu müsabakalara katıldı
YEREL HABERLER Şehitkamil'de binlerce sporda Cumhuriyet coşkusu ...
24 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 24 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı
Büyükşehir, İstanbul’da İnovasyon Eğitimi verdi Arslan: teknoloji faydalı şekilde yönetilmeli
YEREL HABERLER Büyükşehir, İstanbul’da İnovasyon Eğitimi ...
7 farklı suçtan aranan şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER 7 farklı suçtan aranan şahıs suçüstü yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X