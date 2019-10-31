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YORUM KURALLARINI OKUDUM

GTO Ekim Ayi Meclis Toplantisi Yapildi

İHA

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Ekim ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Teymur: Gaziantep Alışveriş Günleri ilerleyen yıllarda çok daha iyi sonuçlar getirecek. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Gaziantep Alışveriş Günleri’ne değinen Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, başlangıç olmasına rağmen başarılı bir etkinliği geride bıraktıklarını ifade ederek şunları söyledi:
“417 firmanın katılımıyla gerçekleşen ve 9 gün süren Gaziantep Alışveriş Günleri ilerleyen yıllarda çok daha iyi sonuçlar getirecek. Başlangıcımız bunu net bir şekilde gösterdi. Daha kapsamlı ve geniş katılımla hem vatandaşımız kazanacak hem de esnafımız kazanacak. Umuyorum ki önümüzdeki etkinlikler şenlik havasında geçecek. Bu kampanya için bizlerden desteğini esirgemeyen Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimize, Düzenleme Grubu üyelerimiz, Mustafa Deniz Durakoğlugil, Mehmet Özaltın, Levent İyikesici, Vedat Cergibozan, Ferhat Çapar ve Gökhan Gerçek ile ilgili meslek komite üyelerimize ve emeği geçen Oda personelimize çok teşekkür ediyorum.”
"Eğitim salonlarından birine Sakıp Çadır adını vereceğiz"
Geçtiğimiz günlerde yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrılan GTO Meclis Üyesi Sakıp Çadır’ın oğulları İbrahim Çadır ve Ahmet Çadır’ın da misafir edildiği toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Sakıp Usta’nın tanıştığı her insanın yüreğine dokunmayı başardığını dile getirerek “Gaziantep gastronomi sektörüne büyük emek veren, değer katan Sakıp Çadır’ın adını sektörde sonsuza kadar yaşatabilmek için, kurma çalışmalarına başladığımız Gastronomi Akademisindeki eğitim salonlarından birine vereceğiz” dedi.
"Yeni pazarlara açılmalıyız"
Gaziantep ihracatının yüzde 58’inin 10 ülkeye yapıldığını vurgulayan Yıldırım, pazar çeşitliliğinin arttırılmasının şart olduğunu söyleyerek, “Biz ihracat için bu kadar çabalarken, projeler geliştirirken, bir de bakıyoruz ki güçlü olduğumuz pazarlardaki en ufak bir olay ya da diplomatik bir kriz her şeyi alt üst edebiliyor. Irak bir anda yumurta ithalatını kısabiliyor Ya da sınırda güvenlik tehlikeye giriyor. Dolayısıyla yumurtaların hepsini tek sepete koymamalı, fırsat vadeden pazarlara yönelmeliyiz. Dünyadaki 195 ülkenin 180’ine ihracat yapıyoruz ama. 7 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 58’ini 10 ülkeye yapıyor olmak aslında riski de içinde barındırıyor. Yani yumurtaları tek bir sepetten kurtaracak yeni pazarlara açılmalıyız" şeklinde konuştu.
Bu kapsamda Afrika ülkelerini mercek altına aldıklarını ve 5 Afrika ülkesindeki Ticaret Ataşelerini GTO üyeleriyle bir araya getirdiklerini ekleyen Yıldırım, “Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Amacımız belli Gaziantep’in daha da üst seviyelere yükselmesi. Gerek ihracatta, gerekse iç ticarette Biliyorsunuz ki bizim gönlümüzde Gaziantep ihracat rakamlarıyla Türkiye içerisinde ilk üçtedir. GTO olarak bir hedef belirledik. 2023’e kadar ilk 4 içerisine girmek Evet bunu gerçekleştirmek için çok çalışmamız, çok çaba göstermemiz gerekiyor farkındayız. Ama biz Gaziantepliler bugüne kadar hep babamızın okuyan evladıydık. Ne de olsa Gaziantep başarır deniyordu. Ama ben her fırsatta dile getirmeye devam edeceğim Gaziantep için artık “Başarır” denilmesin destek sağlansın, teşvik sağlansın" diye konuştu.

GAZİANTEP

31 Ekim 2019 Perşembe

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