Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji 10 PREIB sınıfından 8 öğrenciden oluşan MUN okul delegasyonu, İsviçre’de "İklim Değişikliklerinin Ekonomik Siyasi ve Sosyolojik Etkileri" konularının ele alındığı, IMZMUN 2019 Konferansında Gaziantep ve Türkiye’yi başarıyla temsil ettiler.

120 öğrenciyle 8 farklı ülkenin delegelerinin katıldığı ve İsviçre, Montana’da düzenlenen IMZMUN 2019 (Model Birleşmiş Milletler) uluslararası platformda THIMUN formatında gerçekleşti. Konferans Institut Montana Zugerberg Okul Direktörü Mr. Alex Alexander Biner’in dünya genelinde yaşanan iklim değişikliği küresel ısınma konusunda ülkeler olarak işbirliğini vurguladığı açılış konuşması ile başladı. Başarılı geçen konferansı değerlendiren GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri bünyesinde bulunan Cemil Alevli Koleji Bakalorya Diploma Programı bölümü öğrencilerimiz her hafta düzenli olarak MUN oturumlarında farklı konu ve sorunları Birleşmiş Milletler formatında ele almaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimiz program öncesi yaptıkları tüm çalışmalarını ve araştırmalarını konferansın üç günü boyunca sunma, fikirlerini özgürce ifade etme imkanı bulmuşlardır. Konferans boyunca gösterdikleri örnek davranışlarla bizleri gururlandırmış ve uluslararası platformda okulumuzu başarı ile temsil etmişlerdir. THIMUN formatında gerçekleşen 3 günlük konferansta öğrencilerimiz hedef dil İngilizceyi konferans içeriğine uygun olarak kullanabilmenin yanı sıra iletişim kurma, uluslararası sorunlara farkındalık gibi birçok alanda beceri geliştirme olanağı buldular” dedi.

GAZİANTEP 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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