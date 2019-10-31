Başkan Fadıloğlu "Temiz Bir Çevre" için yürüdü Fadıloğlu, Öğrencilerle ‘Temizlik’ konusuna dikkat çekti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kıbrıs İlkokuluOrtaokulu tarafından düzenlenen ‘Sokaklarımızı Temiz Tutalım’ etkinliğine katıldı. Başkan Fadıloğlu, öğrencilerle birlikte yürüyüş yaparak ‘temizlik’ konusuna dikkat çekti.

Dünya Tasarruf Günü kapsamında Kıbrıs İlkokuluOrtaokulu tarafından düzenlenen ‘Sokaklarımızı Temiz Tutalım’ etkinliği düzenlendi. Farkındalık amacı oluşturma amacını taşıyan etkinlik kapsamında öğrenciler; pankart açıp, sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinliğe; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Kıbrıs İlkokuluOrtaokulu Müdürü Ökkeş Hançer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Fadıloğlu, öğrenciler ile birlikte sokakları tek tek dolaştı.

"500 bin ağacın kesilmesini engelledik"

Etkinlik sonrası öğrencilere hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugünkü organizasyonla ilgili olarak çok değerli okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz emek verdiler. Ben, kendilerine bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi girmiş olduğumuz sokaklar; girerken ne şekildeydi, çıkarken ne şekilde. Biz istiyoruz ki her zaman bu temizlikte olsun. Bugün, Dünya Tasarruf Günü. Şu ana kadar Şehitkamil Belediyesinde geri dönüşümle ilgili kazandığımız değerlerle 500 bin ağacın kesilmesini engelledik. Bakın yapmış olduğumuz iş, bir taşla birkaç kuşu vurmak. Bu da sizler sayesinde olacak. Evlerimizde anne ve babalarımıza da temizlik konusunda hassas olmalarıyla ilgili uyarılarda bulunacağız. Geri dönüşüme gidecek unsurları MÖP’e ileteceğiz, diğer evsel atıkları çöp olarak atacağız. Bizim sizden tek bir ricamız var. Lütfen bu görevi, sorumluluğunu bilerek yerine getirin. Hem kendinizi eğiterek hem de mahalledeki büyüklerimizi bilgilendirerek sokağın kirlenmemesini sağladığımız takdirde bizim bu emeği vermemize gerek kalmayacak. Bugünkü yapılan bu temizlik kampanyası, inşallah öncelikle Şehitkamil ilçemizin tüm kesimine, Gaziantep’e ve tüm ülkeye yayılır. Emeği geçen tüm yöneticilerimize ve siz sevgili öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Projeyi günlük hayatımıza yansıtmaya çalışalım"

Etkinlikte söz alan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise şunları söyledi:

“Öncelikle bugün bizi yalnız bırakmayan değerli Başkanımıza ve ekibine sizler adına teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyemiz ile kurumlar arası iş birliği çerçevesinde birçok projelere imza atıyoruz. Bundan sonraki süreçte de daima iş birliği içerisinde olacağız. Bugün de böylesine anlamlı bir projede yer almaktan dolayı mutluyuz. Siz değerli öğrencilerimizden tek isteğimiz, çevremizi daima temiz tutalım ve bu konuda anne ve babalarımıza da uyarılarda bulunalım. Bugünden itibaren artık farklılığımızı ortaya koymaya çalışalım. Ben hepinize bu projeye destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu projenin bugün ile sınırlı kalmayıp günlük hayatımıza yansıtmaya çalışalım.”

GAZİANTEP 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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