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YORUM KURALLARINI OKUDUM

GTO Geleneksel Cumhuriyet kutlamasında zaman durdu

İHA

Gaziantep Ticaret Odası geleneksel olarak düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kutlamasında “Orada Duruverseydi Zaman” dedi.
Sanatçı Pınar Ayhan’ın yakın tarihimizi konu edinen tek kişilik müzikal belgesel gösterisinin sahnelendiği gece Şekitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde (ŞKM) gerçekleştirildi. Gecede, GTO Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Oda çalışanları ile Yönetim Kurulu Başkanının yer aldığı film büyük alkış aldı. GTO Başkanları Cumhuriyetin 96. yılını kutlayarak, her daim Cumhuriyetin savunucusu olduklarını ifade etti.
"Cumhuriyet ulusal yaşam sebebimizdir"
Gecenin açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Ülke olarak son yıllarda birçok sıkıntı ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelede yenik düşmeyişimizin tek nedeni Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in kazanımlarıdır” dedi. Yıldırım, “Cumhuriyet ‘yurtta sulh cihanda sulh’ demektir ki son dönemde, yanı başımızda, sınırımızda yaşananlara karşı duruşumuz da bunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu duruşu itibarsızlaştırmak isteyenler, küstahça tehdit etmeye çalışanlar bilsinler ki, bugün sınırımızda yürüttüğümüz gerek silahlı gerekse diplomatik mücadele Atatürk'ün 'İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını da düşünmelidir' görüşünün vücut bulmuş halidir" şeklinde konuştu.
Cumhuriyeti ebediyete taşımak için çalışacaklarını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:
“Cumhuriyet, olmuş, bitmiş bir süreç değildir! Tam tersine onun “Devrimcilik ilkesi” gereği, sürekli olarak yeniliklere, değişimlere açık bir süreçtir. Cumhuriyet değerlerini her zaman, her şeyin önünde tutarak bu kente hizmet etmiş GTO ailesi olarak ebediyete kadar devam edecek olan bu sürecin öncülerinden olmaya devam edeceğiz. Her yerde ve her ferdimizle milletçe devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya ve evrensel insanlık değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise karşısında olmaya devam edeceğiz. Büyük kahraman, asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onu, kahraman ecdadımızı, aziz şehit ve gazilerimizi milletimizin kalbinde ve gönlünde ebediyete kadar yaşatacak ve asla unutmayacağız. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.”
"Bu topraklarda var olabilmek için güçlü olmalıyız"
Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur ise, “Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşku içinde kutladıklarını belirterek, “Üzerinde bulunduğumuz coğrafyanın tarihinin her döneminde politik, ekonomik ve stratejik cazibe merkezidir. Yaşadığımız bu coğrafya var olabilmenin, ilerlemenin ve güçlü olabilmenin tek koşulu birlik ve beraberliğimize sahip olmaktır. Hedefimiz ve inancımız hep bir arada kalarak Cumhuriyeti daha nice 96 yıllara taşımak olmalıdır. Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlerimize ve Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır" diye konuştu.
Teymur, aydınlık yarınlara ancak Cumhuriyetle varılabileceğini belirterek, her koşulda milletçe devletin bekası için çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya devam edeceklerini ifade etti. Konuşmaların ardından gece, sanatçı Pınar Ayhan’ın seyirciyi yaklaşık 100 yıllık bir zaman diliminde yolculuğa çıkardığı “Orada Duruverseydi Zaman” isimli müzikal belgesel ile devam etti.
Çanakkale Savaşı, Karadeniz Vapuru, Özsoy Operası ve Köy Enstitülerine ilişkin insan öykülerinin yer aldığı bu müzikal belgesel büyük beğeni topladı. Geceye Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Başkanvekili Erdem Güzelbey, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu, Meslek Komite Üyeleri, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin yanı sıra GTO personeli ve aileleri katıldı.

GAZİANTEP

31 Ekim 2019 Perşembe

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