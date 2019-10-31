Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep ve Şanlıurfa'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında Gaziantep'te 5, Şanlıurfa'da 1 kişi gözaltına alındı. Aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.
GAZİANTEP
31 Ekim 2019 Perşembe
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