Gaziantep FK - Turgutluspor: 3-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak BozanUlaş Zengin, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson ( Dk. 70 Djilobodji), Güray Vural, Chibsah (Dk. 46 Hasan Yurtseven), Olkowski, Oğuz Ceylan, Diarra, Ali Ateş (Dk. 70 Twumasi)
TURGUTLUSPOR: Can SevinçMuhammed Can, Kadir Torbacı, Alperen Doğan, Oğuzhan Kanmaz (Dk. 72 Mustafa Yılmaz), Güner Okay, Ferhat Katipoğlu, Serkan Akın, Kenan Gürmen (Dk. 78 Sezer Batuhan Turhal) , Hüseyin Durak (Dk. 62 Mithat Yaşar), Emre Keskin
GOLLER: Dk. 27 Diarra, Dk. 69 Güray, Dk. 77 Kenan Özer (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Chibsah, Kubilay Aktaş (Gaziantep FK) Oğuzhan, Kadir Torbacı (Turgutluspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü Tur maçında Gaziantep FK, evinde Turgutluspor 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
8´inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışından Kenan´ın vuruşunda top direkten döndü.
12´nci dakikada orta alandan gelişen Turgutluspor atağında Kenan Gürmen´in ceza alanı yakınlarından sert vuruşunu kaleci son anda kurtardı.
27´nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında savunmanın yaptığı hatayı değerlendiren Diarra, kaleciyi çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
56´ncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan´ın içeriye gönderdiği ortada Kenan´ın kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.
67´inci dakikada orta alandan gelişen Turgutluspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Kadir
Torbacı´nın vuruşunda top kalecide kaldı.
69´uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Jefferson´un ara pasında top ile buluşan Güray Vural´ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
77´nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Güray´ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kenan Özer´in vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Gaziantep FK mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
GAZİANTEP
31 Ekim 2019 Perşembe
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