Parmak bebek 4 ayda hayata tutundu

Gaziantep’te 660 gram olarak dünyaya gelen Ayşe Naz bebek, Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde 4 aylık tedavi sürecinin ardından 2 kilo 200 grama ulaşarak, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Gaziantep’te yaşayan Zöhre ve İbrahim Demir çiftinin bebekleri, Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde 28 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldi. 660 gram olarak doğan Ayşe Naz bebek, Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde solunum cihazına bağlı olarak küveze alındı. Demir çifti gelişimini anbean takip ettikleri bebeklerini kucaklarına alabilmek için sabırla bekledi. Yoğun bakımda yaklaşık 4 aylık bir tedavi sürecinin ardından 2 kilo 200 grama ulaşan Ayşe Naz bebek, sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi. Kızlarını kucaklarına almanın sevincini yaşayan Demir çifti, bu zor süreçte hem kendileriyle yakından ilgilenen hem de bebeklerini yaşatabilmek için büyük uğraş veren Gaziantep Özel Anka Hastanesi yönetimi, Prof. Dr. Ercan Sivaslı ve ekibine teşekkür etti.

Taburcu olduğu gün anne ve babasına teslim edilen Ayşe Naz bebek etrafa gülücükler saçarken, gözlerini bir an olsun ondan ayırmayan Zöhre ve İbrahim Demir çifti, ”Hiç kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemeyiz. Bebeğimiz çok erken dünyaya geldi. Çok küçüktü. Doğumun ardından yoğun bakım ünitesi önünde gözyaşı döktük. Ancak emin ellerde olduğunu gördüğümüz ve durumunu anbean takip edebildiğimiz için zamanla endişemiz azaldı. Onun kokusunu, kalp atışını hissettik. Bu bize güç verdi. Biz de ona güç verdik. Her gün bebeğimiz biraz daha iyiye gitti. 660 gram doğan bebeğimiz tedavi sonrası 2 kilo 200 grama ulaştı. Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nin Yenidoğan Yoğun Bakım doktorumuz Prof. Dr. Ercan Sivaslı başta olmak üzere çalışma ekibine gösterdikleri çaba ve emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bebeğimiz onların çabasıyla hayata tutundu" dedi.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ercan Sivaslı ise, "Yaşama sağlıklı bir solukla başlamak, sağlıklı bir ömrün de ilk adımı sayılıyor. Ancak ne yazık ki her doğan bebek bu şansa sahip olamıyor. Çeşitli etkenlerle bazı bebekler dünyaya riskli olarak geliyor. Bu bebekler çok düşük doğum ağırlıklı bebekler olduğu için organ gelişim bozuklukları, değişik organ hasarları olabilecek bebekler. Bu yüzden her anlamda çok iyi takip ve tedavi edilmeleri gerekiyor. Yaşatılmaları ancak özel bakımla mümkün olabiliyor. Özelikle yeni doğan dönemi bu açıdan büyük önem taşıyor. Bu dönemde ortaya çıkabilecek sorunlar bebek ölümlerinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle erken doğum riskini taşıyan riskli gebeliklerin muhakkak Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi olan merkezlerde takip edilmesi gerekiyor. Gaziantep Özel Anka Hastanesi olarak sahip olduğumuz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yüksek risk taşıyan bebeklere tüm tıbbi ve cerrahi hizmetleri sunarak gelişmiş düzeyde bakım sağlıyoruz. Bebeklerin nörolojik ve normal gelişimini sağlamak için üstün çaba sarf ediyoruz. Ayşe Naz bebek de bu çabamıza karşılık veren bebeklerimizden. 660 gram doğan bebeğimizi 2 kilo 200 gram olarak ailesine teslim ettik. Deneyimli ekibim ile birlikte yönetimimizin sınırsız desteği ile gerek ilimiz gerekse il dışından gelen çok sayıda hastayı yaşama bağlamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

