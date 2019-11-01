İslahiye polisinden kaçak sigara operasyonu

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İslahiye polisi durdurduğu iki şüpheli şahsın üzerinde 890 paket sigara ele geçirdi.

Gaziantep’in İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şüpheliden, B.Ş. isimli şahıstan 34 karton (340 paket), M.F.U isimli şahıstan 55 Karton (550 paket) olmak üzere toplamda 89 karton (890 paket) kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

GAZİANTEP 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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