GAİB’te TİM-KOBİ ihracat seferberliği eğitimi yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata teşvik edilmesi amacıyla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde "TİM KOBİ İhracat Seferberliği" eğitim programı düzenlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata yönlendirilmesi ve ihracat ekosisteminin anlatılması amacıyla başlatılan ve daha önce üç şehirde gerçekleştirilen "TİM KOBİ İhracat Seferberliği" eğitim programı bu kez Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde Gaziantep’te yapıldı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’nin açılış konuşmasının ardından bakanlık, TİM ve KOSGEB’ten uzmanlar katılımcılara ihracat ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı açılış konuşmasında ihracatın artırılmasının ülke ekonomisini güçlendireceğini dile getirerek, "Biz ihracatçılar biliyoruz ki bir ülkenin net büyümesinin yolunu açan en önemli faktör ihracattır. Bakın bugün dünyaya söyleyecek bir sözümüz var ise bunu ekonomik gücümüzle desteklemek zorundayız. Aksi halde dünya sahnesindeki güçlü mevcudiyetimize gölge düşecektir. Ticaret Bakanlığımız, ülkenin stratejik hedefleri doğrultusunda sağlam adımlar atarken, Türkiye İhracatçılar Meclisi de KOSGEB ile bu politikalara güç verecek çok önemli bir işbirliğine imza atmış bulunuyor. Bu işbirliği çerçevesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin seferber edilerek ihracata kazandırılması hedefleniyor. TİMKOSGEB işbirliğiyle düzenlenen KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimleri ile bir vücudun kılcalları gibi ekonomimizin her noktasını tutan ve besleyen küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz ihracata teşvik ediliyor. Bu salonda bulunan sizler yaptığınız ticareti ihracata dönüştürdüğünüz takdirde bölgenizde bulunan mikro ekonomik çevrelere can vermiş olacaksınız. Böylelikle büyüme hedeflerimizde bize ivme kazandıracak, çok daha güçlü bir ekonominin aktörleri olarak yerinizi alacaksınız. İşletmelerimiz sayesinde gerçekleşen ekonomik canlanma beraberinde toplumsal refahı da getirecektir. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak ülke sınırları içerisindeki büyükküçük tüm işletmelerimize ihracat fırsatlarını anlatan ve onlara omuz veren bu gibi eğitimleri çok önemsiyor, bizler de Bölgemizde ilgili olan herkesi ihracata ama bilhassa eihracata teşvik edici eğitimler düzenliyoruz” dedi.

"Ülke kalkınmasında hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız"

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci sözlerine, “Sizlerden naçizane isteğimiz, iç piyasada yaşadığınız ve aşamayacağınızı düşündüğünüz engelleri mental olarak yıkmanız ve cesaretle size verilen teşvik ve desteklerin takipçisi olmanızdır. Bu vatanda herkes kendini yaşadığı topraklara borçlu hissetmelidir. Birkaç yüz kilometre ötedeki askerimiz şuan nasıl can güvenliğimizi sağlıyor ise işletmelerimiz de ekonomimizi güvene ulaştıracak girişimlere ses vererek borcunu ödemelidir. Ben inanıyorum ki bugün buraya kadar geldiyseniz içinizde bir şevk ve cesaret vardır. Bir işin ruhu niyettir. İçinizde ihracata dair bir istek, bir niyet var ise Ticaret Bakanlığımız ve İhracatçı Birliklerimiz desteklerini ve imkanlarını sizler için seferber etmeye hazırdır” şeklinde devam etti.

Açılış konuşmalarının ardından Tim Strateji Şube Müdürü Kübra Ulutaş Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ihracatı artırmak ve ihracata teşvik etmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Eğitimlere katılan GAİB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Hasan Aydoğan, KOSGEB Kobi Uzmanı Selim Çörekçioğlu, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Sercan Saydam, TOSYÖV Eğitmeni Cüneyt Örkmez, Türk Eximbank Gaziantep Şube Müdürü Metin Çelik, Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şube Müdürü Aysu Özkeçeci ve COFACE Türkiye Satış Müdürü Uğur Çetin KOBİ’lere verilen desteklerden ihracatın finansmanına kadar birçok konuda katılımcıları bilgilendirdi.

Katılımın yoğun geçtiği "TİM KOBİ İhracat Seferberliği" eğitimlerinin diğer illerde de gerçekleştirileceği belirtildi.

