Baharat zenginliklerimiz İpekyolunda yeniden hayat buluyor

Baharat sektör temsilcileri, tarihi İpekyolu’nun önemli geçiş güzergahlarından biri olan Gaziantep’te baharat ticaretini uluslararası boyuta taşımak ve gastronomi turizminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla ‘Baharatçılar Sitesi’ kuruyor.

Gaziantep, Kilis ve İslahiyeli baharat sektör temsilcileri Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) 12 Nolu Meslek Komitesi koordinesinde düzenlenen ‘Sektör İstişare’ toplantısında bir araya geldiler.

GTB meclis salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’te baharat üreticilerini bir çatı altında toplamayı amaçlayan ‘‘Baharatçılar Sitesi’ projesinde yer temini çalışmalarının tamamlanarak uygulama aşamasına geçildiğini söyledi.

Baharat sektör temsilcileri tarafından Gaziantep’te kurulacak olan sitenin mesleki birlikteliğin yanı sıra kentin gastronomi turizminin gelişmesine ve tarihi İpekyolu üzerinde baharat ticaretinin yeniden şekillenmesine katkı sunacağına işaret eden Akıncı, projenin GTB 12 Nolu Baharatçılar Meslek Komitesi üyelerinin yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmasının ürünü olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Baharatçılar Sitesinin, İpekyolu’nun önemli durak merkezlerinden biri olan Gaziantep’te kurulacak olmasının gastronomi turizm açısından da avantajlar sunacağını kaydeden Akıncı, “Yaklaşık 2 bin yıl boyunca doğu ve batı arasında özellikle baharat ve ipek ticaretinde bir köprü görevi üstlenen İpekyolu, teknolojinin gelişmesi ve ulaşım ağının modernizasyonuyla zaman içerisinde işlevini kaybetti. Fakat sadece bir ticaret yolu olmanın ötesinde, asırlardır geçiş güzergahındaki bölgelerde yaşayan tüm kültürlerin, dinlerin ve ırkların izlerini üzerinde taşıyan İpekyolu, zengin tarihi ve kültürel dokusuyla turizmde ki cazibesini halen korumakta. Böylesi bir yol güzergahında, farklı bir konseptle kurulacak olan baharatçılar sitesi ve içerisinde oluşturulacak bir ‘Baharat Müzesi’ hem şehrimizin gastronomi kimliğine katkı sağlayacak hem de kısa zamanda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecektir. Bu durumun iyi değerlendirilmesi, ticari ve kültürel alanda şehrimize pozitif katkılar sunacaktır. Kent adına böylesi bir projenin hayata kazandırılması noktasında destek ve katkılarını esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Baharat üreticilerinin uzun yıllardır bir çatı altında toplanmalarını sağlayacak site taleplerinin bulunduğunu anımsatan GTB Meclis Üyesi ve 12 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Ömer Alpdoğan ise bu konuda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Baharat sektör temsilcileri olarak GTB meclis üyeliği görevine seçildikleri ilk günden bu yana Meclis Üyesi Abdullah Şekeroğlu ve 12 nolu meslek komitesi üyeleri ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını aktaran Alpdoğan, “Aradan geçen 1,5 yıllık bir sürecin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Nizip yolu üzerinde Baharatçılar Sitesi için yer teminimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sektör temsilcilerimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kent ekonomimize ve turizmine katkı sunacağına inandığımız Baharatçılar sitesi şehrimiz için bir ilk olacak ve tamamen kendi sektörümüzün iş birliği ve el birliği ile hayata kazandırılacak. Bunun için zaman kaybetmeden gerekli kooperatifleşme işlemlerini tamamlayarak inşaat çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.

GAZİANTEP 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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