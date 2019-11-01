Baharat zenginliklerimiz İpekyolunda yeniden hayat buluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Baharat zenginliklerimiz İpekyolunda yeniden hayat buluyor

İHA

Baharat sektör temsilcileri, tarihi İpekyolu’nun önemli geçiş güzergahlarından biri olan Gaziantep’te baharat ticaretini uluslararası boyuta taşımak ve gastronomi turizminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla ‘Baharatçılar Sitesi’ kuruyor.
Gaziantep, Kilis ve İslahiyeli baharat sektör temsilcileri Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) 12 Nolu Meslek Komitesi koordinesinde düzenlenen ‘Sektör İstişare’ toplantısında bir araya geldiler.
GTB meclis salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’te baharat üreticilerini bir çatı altında toplamayı amaçlayan ‘‘Baharatçılar Sitesi’ projesinde yer temini çalışmalarının tamamlanarak uygulama aşamasına geçildiğini söyledi.
Baharat sektör temsilcileri tarafından Gaziantep’te kurulacak olan sitenin mesleki birlikteliğin yanı sıra kentin gastronomi turizminin gelişmesine ve tarihi İpekyolu üzerinde baharat ticaretinin yeniden şekillenmesine katkı sunacağına işaret eden Akıncı, projenin GTB 12 Nolu Baharatçılar Meslek Komitesi üyelerinin yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmasının ürünü olarak ortaya çıktığını ifade etti.
Baharatçılar Sitesinin, İpekyolu’nun önemli durak merkezlerinden biri olan Gaziantep’te kurulacak olmasının gastronomi turizm açısından da avantajlar sunacağını kaydeden Akıncı, “Yaklaşık 2 bin yıl boyunca doğu ve batı arasında özellikle baharat ve ipek ticaretinde bir köprü görevi üstlenen İpekyolu, teknolojinin gelişmesi ve ulaşım ağının modernizasyonuyla zaman içerisinde işlevini kaybetti. Fakat sadece bir ticaret yolu olmanın ötesinde, asırlardır geçiş güzergahındaki bölgelerde yaşayan tüm kültürlerin, dinlerin ve ırkların izlerini üzerinde taşıyan İpekyolu, zengin tarihi ve kültürel dokusuyla turizmde ki cazibesini halen korumakta. Böylesi bir yol güzergahında, farklı bir konseptle kurulacak olan baharatçılar sitesi ve içerisinde oluşturulacak bir ‘Baharat Müzesi’ hem şehrimizin gastronomi kimliğine katkı sağlayacak hem de kısa zamanda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecektir. Bu durumun iyi değerlendirilmesi, ticari ve kültürel alanda şehrimize pozitif katkılar sunacaktır. Kent adına böylesi bir projenin hayata kazandırılması noktasında destek ve katkılarını esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Baharat üreticilerinin uzun yıllardır bir çatı altında toplanmalarını sağlayacak site taleplerinin bulunduğunu anımsatan GTB Meclis Üyesi ve 12 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Ömer Alpdoğan ise bu konuda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Baharat sektör temsilcileri olarak GTB meclis üyeliği görevine seçildikleri ilk günden bu yana Meclis Üyesi Abdullah Şekeroğlu ve 12 nolu meslek komitesi üyeleri ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını aktaran Alpdoğan, “Aradan geçen 1,5 yıllık bir sürecin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Nizip yolu üzerinde Baharatçılar Sitesi için yer teminimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sektör temsilcilerimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kent ekonomimize ve turizmine katkı sunacağına inandığımız Baharatçılar sitesi şehrimiz için bir ilk olacak ve tamamen kendi sektörümüzün iş birliği ve el birliği ile hayata kazandırılacak. Bunun için zaman kaybetmeden gerekli kooperatifleşme işlemlerini tamamlayarak inşaat çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.

GAZİANTEP

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAİB’te TİM-KOBİ ihracat seferberliği eğitimi yapıldı
YEREL HABERLER GAİB’te TİM-KOBİ ihracat seferberliği eğitimi yapıldı
Gaziantep'te 269 şahsa adli ve idari işlem yapıldı Çok sayıda suç aleti ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 269 şahsa adli ve idari işlem ...
İslahiye polisinden kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER İslahiye polisinden kaçak sigara operasyonu
Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
Parmak bebek 4 ayda hayata tutundu
YEREL HABERLER Parmak bebek 4 ayda hayata tutundu
Gaziantep FK - Turgutluspor: 3-0 (Ziraat Türkiye Kupası)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Turgutluspor: 3-0 (Ziraat Türkiye ...
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Turgutluspor: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - ...
Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
GTO Geleneksel Cumhuriyet kutlamasında zaman durdu
YEREL HABERLER GTO Geleneksel Cumhuriyet kutlamasında zaman durdu
Başkan Fadıloğlu "Temiz Bir Çevre" için yürüdü Fadıloğlu, Öğrencilerle ‘Temizlik’ konusuna dikkat çekti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu "Temiz Bir Çevre" için ...
GKV’liler İsviçre’de IMZMUN konferansına katıldı
YEREL HABERLER GKV’liler İsviçre’de IMZMUN konferansına katıldı
GTO Ekim Ayi Meclis Toplantisi Yapildi
YEREL HABERLER GTO Ekim Ayi Meclis Toplantisi Yapildi
Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilere umut oldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilere umut ...
Gaziantep'teki kütüphane ve müzeleri 29 Ekim'de 6 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Gaziantep'teki kütüphane ve müzeleri 29 Ekim'de 6 bin ...
Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan ABD'ye ilginç teklif Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: “ABD hukukuyla savaş açmayı teklif ediyorum”
YEREL HABERLER Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan ABD'ye ilginç ...
Feyzioğlu'nda ABD Temsilciler Meclisi kararına tepki
YEREL HABERLER Feyzioğlu'nda ABD Temsilciler Meclisi kararına tepki
İKA’dan Girişimcilik ve Melek Yatırım forumu
YEREL HABERLER İKA’dan Girişimcilik ve Melek Yatırım forumu
GTO’dan geleneksel Cumhuriyet gecesi
YEREL HABERLER GTO’dan geleneksel Cumhuriyet gecesi
Evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı
Annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı
YEREL HABERLER Annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı
Kayseri'de başlayan nakliye dolandırıcılığı Gaziantep'te son buldu
YEREL HABERLER Kayseri'de başlayan nakliye dolandırıcılığı ...
Uyuşturucu taciri şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri şahıslar yakalandı
Gaziantep’te 3 bin 520 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 3 bin 520 paket kaçak sigara ele ...
Gaziantep'te okul çevrelerinde denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te okul çevrelerinde denetimler sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X