Gaziantep'te 435 şişe sahte içki ele geçirildi

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Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 435 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Aydınbaba Mahallesi'nde bulunan bir depoya 31 Ekim günü baskın yaptı. Operasyonda, kutular içerisinde paketlenmiş halde 435 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

GAZİANTEP 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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