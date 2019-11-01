Şanlıurfa’da çalınan araç Gaziantep’te ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde çalınan hafif ticari araç, Gaziantep’te kontrol noktasında durdurularak ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Birecik’ten 63 L 5944 plakalı hafif ticari aracın çalındığı ihbarını alan Gaziantep polisi, harekete geçti. Devriye ekipleri, çalıntı aracın muhtemel geçiş güzergahında kapama noktası oluşturdu. Kapama noktasına gelen aracın kaçışına müsaade etmeyen aracı durduran ekipler, çalıntı aracı ele geçirirken araçtaki M.B. ve İ.K.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
GAZİANTEP
01 Kasım 2019 Cuma
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