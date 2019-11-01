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“Gazi Muhtar Paşa’da kiralar çok yüksek” Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay ...

İHA

Gazi Muhtar Paşa Bulvarı Geliştirme ve Tanıtım Derneği Başkanı Hasan Yener ve dernek yöneticileri Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım'ı ziyaret ederek esnafın yaşadığı sıkıntıları iletti.

“Gazi Muhtar Paşa’da kiralar çok yüksek” Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: “Kiralar makul seviyelere çekilmeli”

Gazi Muhtar Paşa Bulvarı Geliştirme ve Tanıtım Derneği Başkanı Hasan Yener ve dernek yöneticileri Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım’ı ziyaret ederek esnafın yaşadığı sıkıntıları iletti.
Kentin ticari hayatını canlandırmak ve sorunlara çözüm bulmak adına her türlü girişimi yaptıklarını ve yeni projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Tuncay Yıldırım, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı’nın da eski canlılığına kavuşması için GTO olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.
“Kiralar makul seviyelere çekilmeli” diyen Başkan Yıldırım, kira fiyatlarının Gaziantep genelinde yüksek olduğunu ve esnafların bu durumdan muzdarip olduğunu söyleyerek, “Gazi Muhtar Paşa’da bildiğim kadarıyla boş dükkan sayısı bir hayli fazla. Gaziantep geneline baktığımızda da bu durumun aynı olduğu söyleyebilir. Kira fiyatları da bu şekilde devam ederse boşalan dükkanlara bir yenisi daha eklenecek. Bu durumun kimseye bir faydası yok. Ne kent ekonomimize, ne ülke ekonomimize ne de kiraya veren mal sahiplerine. Her zaman Gaziantep’in Gazianteplinin farklı olduğunu, zorlukların, yoklukların içinden çıkarak bugünlere geldiğini belirtiyoruz. Ülke ve dünya ekonomisinde sıkıntılar var diyoruz, zor durumda olan ticari hayatımız için devletimizden teşvik ve destek istiyoruz. Ancak her şeyi de devletten isteyemeyiz. Bizlerin de taşın altına elini koyması gerekiyor. Dükkanların boş durması, hali hazırda kiracı olanların da bir çıkış yolu araması gerçekten can yakan bir durum. Bu vesileyle mülk sahiplerine seslenmek istiyorum. Gelin boş dükkanların ve kiracısı olan dükkanların kirasını makul seviyelere indirin, taşın altına sizler de elinizi koyun. Ne kiracınız çıkmak zorunda kalsın, ne de dükkanınız uzun bir süre boş kalsın” dedi.
Kimsenin kazancını düşürmek istememesinin de anlaşılabilir olduğunu ifade eden Yıldırım, ülkemiz ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların bu fedakarlığı zorunlu kıldığının altını çizerek, “Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Birbirimizi anlamalıyız, desteklemeliyiz, işlerimizi kolaylaştırmalıyız” şeklinde konuştu.
Gazi Muhtar Paşa Bulvarı Geliştirme ve Tanıtım Derneği Başkanı Hasan Yener de, Gaziantep Ticaret Odasınca düzenlenen Gaziantep Alışveriş Günleri’nin canlılık kattığını ve bu tarz organizasyonlara tüm esnafla birlikte katkı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Caddeyi canlandıracak faaliyetler bir yere kadar can suyu oluyor ancak kira fiyatları esnafın belini gerçekten büküyor. Neredeyse 12 yıl boş kalan dükkanlar var, kar edemeyip ayakta zar zor duran esnaflar var. Bu durum uzun süre böyle gidemez” diye konuştu.
Yener ayrıca, GTO’nun “Gazi Şehrimizi Al Bayrağımızla Donatıyoruz” kampanyasının da çok anlamlı olduğunu ifade ederek Başkan Yıldırım’a teşekkür etti.

GAZİANTEP

01 Kasım 2019 Cuma

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