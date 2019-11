Fadıloğlu, gençlerle çay sohbetinde buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Gençlik Kampı’nda liseli ve üniversiteli gençlerle çay sohbetinde buluştu.

Her yıl 20 binin üzerinde öğrenciyi ağırlayan Gençlik Kampı’nda doğanın misafiri olan genç öğrenciler, heyecan ve macera dolu etkinliklerde keyifli zamanlar geçiriyorlar. “Gençler Doğada Buluşuyor” projesi kapsamında her yıl 20 binin üzerinde genç öğrenciyi Dülük Tabiat Parkı’nda yer alan Gençlik Kampı’nda ağırlayan Şehitkamil Belediyesi, yaz ve kış dönemlerinde mevsim şartlarında düzenlediği günü birlik ve konaklamalı kamp çalışmalarıyla gençlerin doğa ile iç içe keyifli zamanlar geçirerek moral depolamalarına olanak sağlıyor. Ulaşım, yemek, kostüm ve kamp materyallerinin Şehitkamil Belediye Başkanlığınca ücretsiz olarak sağlandığı kamplarda gençler, en çok paintball ve zipline istasyonlarında gerçekleştirilen etkinliklere ilgi gösteriyor.

Gençlik Kampı’nda Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileri ile Yeşilay Derneği Gaziantep Şubesi’nin genç gönüllerini misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlerle kariyer planlamaları ve sanat, spor alanında gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili koyu bir çay sohbeti gerçekleştirdi. Buluşmada, Aşık Veysel’den eserler seslendiren konservatuvarlı gençlere eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, liseli ve üniversiteli öğrencilere tecrübe paylaşımında da bulundu.

Sınav dönemi öncesinde gençlik kampı faaliyetlerine katılarak moral depolayan öğrenciler, seslendirdikleri eserler eşliğinde Mehmetçiğe selam gönderdiler. Dülük Tabiat Parkı’nda doğanın sunduğu tüm güzelliklerle hoş anılar biriktiren öğrenci grupları, Gençlik Kampı’nda örnek çalışmaları imza atıldığını dile getirerek alandan ayrıldılar.

"Her yıl 20 binin üzerinde öğrenciyi misafir ediyoruz"

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında her yıl 20 binin üzerinde genç öğrenciyi misafir ettiklerini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlerin gönüllerinde ayrı bir yeri ve önemi olduğunu ifade etti. Fadıloğlu, "Gençler Doğada Buluşuyor projesi çerçevesinde her yıl 20 binin üzerinde öğrencimizi Gençlik Kampımızda misafir ediyoruz. Ortaokuldan başlayarak üniversite öğrencilerimize kadar farklı yaş aralığında gençlerimiz mevsim şartlarına göre oluşturulan programlarda doğayla buluşma fırsatı elde ediyorlar. Burada gençlerimizin nitelikli şartlarda sosyalleşebilmelerini, enerjilerini deşarj edebilmelerini, parkurlarda bol bol moral depolamalarını amaçlıyoruz. Gençlerimizin gönlümüzde ayrı bir yeri ve önemi var. Bu yüzden imkanlarımız ölçüsünde gençlerimize en nitelikli hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Tüm gençlerimize, akademik ve sosyal yaşamlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

