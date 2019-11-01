Nurdağı'nda iki araç çarpıştı: 1 yaralı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, NurdağıKahramanmaraş Karayolu üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Sanayi sitesi kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlara refüje çıktı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. Yaralı çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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