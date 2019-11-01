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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: “Savunma sanayinin önemi bugünlerde ...

İHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen "Savunma Sanayii Buluşmaları Gaziantep" programına katıldı. Demir, burada yaptığı açıklamada son yıllarda yaşanan Türkiye'ye silah satmama girişimlerine vurgu yaparak, "Savunma sanayinin önemi bugünlerde anlaşıldı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: “Savunma sanayinin önemi bugünlerde anlaşıldı” Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir Gaziantep’te

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen “Savunma Sanayii Buluşmaları Gaziantep” programına katıldı. Demir, burada yaptığı açıklamada son yıllarda yaşanan Türkiye’ye silah satmama girişimlerine vurgu yaparak, “Savunma sanayinin önemi bugünlerde anlaşıldı” dedi.
“Savunma Sanayii Buluşmaları Gaziantep” programı Gaziantep Sanayi Odası ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımıyla düzenledi. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, savunma sanayisinin önde gelenleri ve çok sayıda iş adamı katıldı.

“Savunma sanayinin önemi bugünlerde anlaşıldı”
Programda açıklamalarda bulunan ve özellikle son zamanlarda Türkiye’ye silah satmama girişimlerine vurgu yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Savunma Sanayii’nin önemini bugünlerde gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Yani aslında teknolojinin tüm alanlarında yerli ve milli teknolojinin gerekliliğini bir kez görüyoruz. Bizim amacımız Türkiye’nin kaynaklarının olabildiğince kullanmak ve dışarıya bağımlılığı olabildiğince azaltmaktır. Bugünlerde yaşanan olaylar çerçevesinde bu bağımlılığın olabildiğince azaltılması gerektiğini iliklerimize kadar hissediyoruz. Çünkü ortak olduğumuz bazı programlarda bile bize karşı oluşturulan tavırları herkes görüp izliyor” dedi.

“Savunma sanayide 700’e yakın proje var”
Türkiye’nin savunma sanayide son yıllarda bir atılım gerçekleştirdiğini aktaran Prof. Dr. Demir, “Şuanda savunma sanayi portföyüne baktığımızda yaklaşık 700’e yakın proje bulunmakta. Bu projelerin toplam değerine kabaca baktığımızda ise 6070 milyar dolar bandında bir portföy ortaya çıkıyor. Tabi bu projelerin bir kısmı kararlaştırıldı, bir kısmı kısmen yürüyor. Mesele milli uçak projemiz 89 milyar dolarlık bir proje olmasına rağmen sadece bir kısmına başlamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

“Çeşitli kentlerdeki kabiliyetleri kullanmak istiyoruz”
Savunma sanayinin genelde Ankara’da yoğunlaştığını ve amaçlarının bunu ülke geneline yaymak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demir, “Bugün baktığımıza savunma sanayinin Ankara’da yoğunlaştığını görüyoruz. Burada belirli bir temelin olması önemli ama Türkiye’nin çeşitli kentlerindeki kabiliyetlerini kullanmak ve kaynakların israf olmasına engel olmak da çok önemlidir. Bu bakımdan çeşitli illerimize gidip, modeller geliştirip orada yetkinlikleri tespit ederek bir katma değer oluşturmaya çalışacağız. Bu anlamda envanter çalışmalarımız da devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye’de milli kurumsal kaynak yönetimi programı hamlesinin başlatılması gerektiğine inanıyoruz. İrili ufaklı firmalarımızın yabancı yazılımlar tarafından işgal edilmiş olması, kurumsal kaynak yönetimlerinin bağımlı hale gelmesi de bizi rahatsız eden bir konu. O nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bu konuda adım atmayı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Gaziantep savunma sanayisine önemli katkılarda bulunabilir”
Gaziantep’te de savunma sanayiye yönelik üretim yapılabileceğini aktaran Demir, “Bir çok farklı sektörün faaliyet gösterdiği Gaziantep’te de firmaların savunma sanayiye yönelik üretim yapabileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda Gaziantep’te savunma sanayisi stratejisi ve yol haritası çalışmalarından da haberdarız. Bu konuda da desteklerimizi devam ettireceğiz. Gaziantep savunma sanayisine önemli katkılarda bulunabilecek bir şehir. Hatta hali hazırdaki tekstil gibi savunma sanayide akla ilk sırada gelmeyecek bir sektörde bile çok yetkin ürünler çıkararak buna katkı sunabilir. Burada kimyasal ve biyolojik saldırılara karşı engelleyici bir tekstil ürünü sunabilmesi veya operasyonlar için çok daha konforlu ürünlerin, ayakkabıların yapılması da faydalı olabilir” şeklinde konuştu.

"Savunma sanayide etkin rol almak istiyoruz"
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise Gaziantep'in savunma sanayide etkin rol almak istediğini açıklayarak, “Savunma sanayi ülkeler için stratejik sektörlerin başında geliyor. Dünyanın önde gelen ülkelerin ekonomilerine baktığımızda savunma sanayisine yönelik çok büyük yatırımlar yaptığını görüyoruz. Savunma sanayi güvenlik kadar sağladığı katma değerle de ekonomik bir güç sağlıyor. Bu bağlamda son yıllardaki yerli ve milli savunma sanayi hamleleriyle gurur duyuyoruz. Gaziantep olarak biz de ülkemizin savunma sanayi hamlelerinde etkin rol üstlenmek istiyoruz. Şimdi buna hazırız ve eskiye göre çok daha bilgiliyiz. Gaziantep elinde bulundurduğu pek çok avantaj ve jeopolitik konumu ile savunma sanayisine çok büyük katkılar sunabilir. Bu bağlamda Ankara, Sivas ve Konya’da olduğu gibi Gaziantep’in de bu sürece entegre olması için ortak akıl çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Gaziantep’te savunma sanayisine yönelik bir şirket kurulmasını özellikle istirham ediyoruz” diye konuştu.

GAZİANTEP

01 Kasım 2019 Cuma

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