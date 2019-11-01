Gaziantep’te FETÖ'den 1 tutuklama

Gaziantep’te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.K. örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilip tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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01 Kasım 2019 Cuma
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