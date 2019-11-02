Türk Hemşireler Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, SANKO Üniversitesi hemşirelik bölümü’nün konuğu oldu

Türk Hemşireler Derneği (THD) Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde “Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek İçin” konulu sunumda bulundu.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Dünyanın kabul ettiği bir gerçek var, eğer bir şeyler yapılacak, bir başarı elde edilecekse, bu tek başına değil, bir ekiple olacaktır. Ekip olamıyorsanız, ekip halinde çalışamıyorsanız, ne yaparsanız yapın, başarılı olmanız mümkün değil” dedi.

SANKO Üniversite olarak, tıp, hemşirelik, beslenme ve diyetetik ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinin bir arada ve uyum içinde, ekip anlayışıyla yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, Öğrencilerimizin mesleğe adım attığında bunların büyük faydasını göreceğine inanıyoruz. Bu fırsatı iyi değerlendireceğinizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Hemşireler sorunları çözebilecek yeterlilikte

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna ise, “Yalnız başımıza biraz, ancak birlikte çok fazla şey yapabiliriz demek için Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri ile SANKO Üniversitesi Hastanesi hemşirelerinin, THD Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik’le buluştuğunu söyledi.

Prof. Dr. Tuna, “Mesleki gelişim kolay sağlanabilir. Hemşireler, sosyal güç oluşturabilecek, mesleki özgürlüklerini elde edilebilecek, klinik ve akademik alanda çıkan sorunlara kolaylıkla çözüm bulunabilecek yeterliliğe sahiptir” ifadelerini kullandı.

Örgütlenme ile hemşirelik mesleğinin eğitimi ve uygulaması için standartlar geliştirilebileceğini, rehberler hazırlayarak kaynak oluşturulabileceğini kaydeden Prof. Dr. Tuna, dünyada hemşirelikte örgütlenmeyi sağlayabilmek adına uluslararası ve ulusal birçok dernek çalışmaları olduğunu, THD’nin de bu çalışmaları yürüttüğüne vurgu yaptı.

Mesleki örgütler birer sivil toplum kuruluşudur

THD Başkanı Prof. Dr. Çelik de, “İlk insandan bu yana süregelen insan örgütlenmesi en basit düzeyde aileden, düzenli ordulara, imparatorluklara, modern ulus devletlere ve küresel şirketlere kadar uzanmaktadır” diyerek konuşmasına başladı.

“Mesleki örgütlenme aynı düşünce ve inançları taşıyan belirli sayıda insanın mesleki çıkarlar doğrultusunda bir araya gelerek örgüt yapısı oluşturmasıdır” diyen Prof. Dr. Çelik, “Aynı düşünce ve inançları taşıyan belirli sayıda insan mesleki çıkarlar doğrultusunda bir araya gelerek örgüt yapısı oluşturur. Mesleki örgütler, birer sivil toplum kuruluşudur, kâr amacı gütmezler, resmî kurumlardan bağımsız çalışırlar, üyeleri ve çalışanları gönüllülük yoluyla seçilir, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylem çalışmaları yapar, gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlanır” ifadelerine yer verdi.

Mesleki örgütlenmenin neden gerektiğini, “Mesleki özgürlük kazanmak, yenilikleri takip etmek, sorunlara çözüm bulmak, sosyal güç oluşturmak, mesleki vizyon ve misyonunu bilmek için” sözleriyle özetleyen Prof. Dr. Çelik, mesleki örgütün üyelerine sağladığı yararlarını da şu şekilde sıraladı, Mesleki örgütlere üye olmak profesyonelliği artıran önemli bir faktördür. Mesleki örgütlenme, meslektaşlar arasında birliktelik hissini sağlar. Mesleki uygulamalar için rehber olması ve kaynak sağlaması açısından önemlidir. Meslek eğitimi ve uygulamasında standartlar geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlar” sözcüklerini kullandı.

Hemşirelik örgütlerinin nelerle uğraştığına da değinen Prof. Dr. Çelik, “Hemşirelik eğitimi, hemşirelik mesleğinin icrası, hemşirelik yönetimi, hemşirelik araştırmaları, özlük hakları ve mevzuat ile ilgili sorunlarla uğraşır” ifadelerine yer verdi.

Öğrenme açıklarınızı kapatın

Prof. Dr. Çelik, başarıya ulaşmak ve kariyer yapmak isteyen öğrencilere önerilerde bulunarak, “Odaklanın, işbirliği yapın, gönüllü olun, fırsat kapıyı çaldığında kapıyı açın, bir mentör bulun, kendinizi bilin, tanıyın, öğrenme açıklarınızı kapatın, mizah anlayışınızı sürdürün. Ayrıca, farklı düşünün, kutunun dışından bakın, başkalarının göremediğini görün” diye konuştu.

Sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Çelik’e, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu tarafından armağan takdim edildi.

GAZİANTEP 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

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