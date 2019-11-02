Gaziantep\u2019te uyu\u015fturucu ticareti yapma su\u00e7undan 8 y\u0131l 4 ay kesinle\u015fmi\u015f hapis cezas\u0131 bulunan \u015fah\u0131s yakaland\u0131. \u015eehitkamil \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc devriye ekiplerinin uygulama yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada polisi g\u00f6r\u00fcnce ka\u00e7an \u015f\u00fcpheli \u015fah\u0131s kovalamaca sonucu yakaland\u0131. Yakalanan K.D.\u2019nin \u201cH\u00fck\u00fcml\u00fc veya Tutuklunun Ka\u00e7mas\u0131 ve Uyu\u015fturucu veya Uyar\u0131c\u0131 Madde Ticareti Yapma\u201d su\u00e7undan toplam 8 y\u0131l 4 ay kesinle\u015fmi\u015f hapis cezas\u0131 ile arand\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131ld\u0131. \u015e\u00fcpheli K.D. hakk\u0131nda yasal i\u015flemlerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.