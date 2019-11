Gaziantep, tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaştı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ekim 2019’da 705 milyon 290 bin dolarlık ihracatla Gaziantep’in aylık bazda ilk defa 700 milyon dolar seviyesini aştığını söyleyerek, şehir olarak tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yine Ekim ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 864 milyon 796 bin dolarlık ihracat ile Bölgenin en yüksek Ekim ayı ve yılın en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı.

Ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatta bu ay kırılan rekorların, Ticaret Bakanlığı, TİM ve İhracatçı Birliklerinin işbirliği ile yürütülen ihracat seferberliği ve ihracatçılarımızın bu çalışmalara olan ilgisi sonucu gerçekleştiğine dikkat çekti. Ocak Ekim döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden dünyanın 192 ülkesine ihracat gerçekleştirildiğini belirten Kileci, Güneydoğulu ihracatçıların mevcut pazarları geliştirerek koruma, yeni pazarlarda daha etkin olma çabalarının sürdüğünü ifade etti.

Ekim 2019’da Gaziantep’ten 705 milyon 290 bin dolar ile Gaziantep tarihinin aylık ihracat rekoru kırılırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 864 milyon 796 bin dolarlık ihracat ile en yüksek Ekim ayı rakamı yakalandı. 2019 yılının on aylık diliminde Gaziantep’ten 6 milyar 193 milyon 758 bin dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 192 ülkeye 7 milyar 402 milyon 927 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Ekim 2019 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “İhracatçılarımız bizi yine gururlandırdı ve tarihimize yeni bir rekor daha ekledi. İhracatçı Birlikleri olarak şehrimizin ve bölgemizin içerisinde var olan ekonomik gelişim ve büyüme cevherinin günbegün açığa çıktığını görmek bizlerin çalışma şevkini artırıyor. Her ay programlarımızı geliştirerek, üzerine koyarak bu çalışkan halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye ve onları doğru kanallara yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda Ekim ayı içerisinde Birliklerimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Toplantısı’nın ardından düzenlediğimiz “Deri ve Deri Mamulleri Sektör Toplantısı”nda deri üreticisi ve ihracatçısı firmalar ile deri sektöründen üst düzey yetkilileri buluşturduk. Toplantıda firmalar sektör sorunlarını anlattı ve fikir teatisinde bulunuldu. Biz inanıyoruz ki bu gibi sorunların istişare edildiği buluşmalar düzenlemek, sahanın sorunlarını çözmek ve ekonomimizin tıkanmış noktalarını açmak için en etkili yöntemlerden biridir. Diğer yandan artık rutin diyebileceğimiz bir hale gelen dijital dönüşüm farkındalık ve uzmanlık eğitimlerimiz devam ediyor. Ekim ayı içerisinde Malatya, Cizre ve Adıyaman’da yine birer “ETicaret ve Dijital Dönüşüm Eğitimi” gerçekleştirdik. Şu anda ikincisi devam eden ETicaret Uzmanlığı eğitimimizin üçüncüsü ise Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek. Her geçen gün daha geniş bir kitleye ulaştığımızı, daha donanımlı gençlerin dikkatini çektiğimizi fark ediyoruz. Biliyoruz ki eğitim faaliyetleri yürütmek uzun vadede getirisi olan bir yatırımdır. Fakat biz de artık geleceğimize yatırım yapan bir millet olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

Kileci, “İhracatımızı rekor seviyelere taşıyan kıymetli firmalarımıza devletimiz tarafından verilen bir dizi teşvik, yardım ve krediler var. Daha geçtiğimiz günlerde Birliklerimiz ev sahipliğinde Türk Eximbank tarafından gerçekleştirilen “Kur/Faiz Riski ve Likidite Yönetimi bilgilendirme toplantısında banka tarafından sağlanan kolaylıklar ve verilen danışmanlıklardan söz edildi. Yine birkaç gün önce Birlik binamızda TİMKOSGEB işbirliği ile düzenlenen “TİMKobi İhracat Seferberliği Eğitim Programında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizin ihracata teşvik edilmesi adına Ticaret Bakanlığı, TİM ve KOSGEB yetkililerince bir dizi sunum yapıldı, dersler anlatıldı. Önümüze bunca fırsat sunulurken üreticiler ve ihracatçılar olarak bizim durmak ve beklemek gibi bir lüksümüz yoktur. Ekonomide bir kaldıraç görevi gören ihracatı hakkıyla yapmalı ve değerlerimize değer katmalıyız” şeklinde konuştu.

Güneydoğu ihracatı rekorlarla devam ediyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Ekim 2019’da kayıt altına alınan ihracatın 2018 yılının aynı ayına oranla yüzde 7,6 artışla 864 milyon 796 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in Ekim 2019 ihracatının ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artışla 705 milyon 290 bin dolar olduğunu açıkladı. Kasım 2018 Ekim 2019 dönemini kapsayan 12 aylık dönemde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, Güneydoğu’dan yüzde 5,8 artışla 8 milyar 898 milyon 579 bin dolar, Gaziantep’ten ise yüzde 8,4 artışla 7 milyar 440 milyon 653 bin dolar ihracat kaydedildiğini belirten Başkan Kileci, Gaziantep'te ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 152 olduğunu ifade etti.

Ortadoğu ülkeleri ihracatımızda yine ilk sırada

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracat ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkelerinin yüzde 45,9 pay ile ilk sırada, AB Ülkelerinin yüzde 19,6 ile ikinci ve Afrika Ülkeleri’nin ise yüzde 13,5 ile üçüncü sırada yer aldığı açıklanırken Güneydoğu Anadolu Bölgesinden OcakEkim 2019 döneminde 192 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Libya ve İsrail’in en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan ürünler incelendiğinde ise makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demirçelik mamulleri ile dış giyim en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.

Gaziantep güçlü konumunu koruyor

2019 yılı Ocak Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 artış ile 6 milyar 193 milyon 758 bin dolarlık ihracat yapan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili Gaziantep’in Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep’in ihracatında ön sıralarda Tekstil ve hammaddeleri, halı, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi.

Güneydoğu illeri de ihracatlarını artırıyor

2019 yılı Ocak Ekim döneminde GAİB’e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise, Kahramanmaraş’tan 786 milyon 848 bin dolar; Mardin’den 648 milyon 902 bin dolar; Malatya’dan 313 milyon 35 bin dolar; Diyarbakır’dan 136 milyon 596 bin dolar; Şanlıurfa’dan 107 milyon 776 bin dolar; Adıyaman’dan 53 milyon 99 bin dolar; Kilis’ten 48 milyon 968 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

